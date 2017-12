Cloppenburg „Es gibt in Cloppenburg halt bessere Preise“. Der Milchbauer aus Emsbüren, dem sich in nur 13 Kilometer Entfernung der Auktionsplatz Lingen angeboten hätte, fährt lieber nach Cloppenburg. So geht es auch anderen Emsländern, die schon in Cloppenburg Spitzenpreise erzielten, oder wie jetzt Züchtern aus der Grafschaft – aus Laar, Itterbeck, Neuenhaus, Uelsen, Lage oder Emlichheim. Vor allem wegen der Preise kommen sie.

erste Auktion im neuen Jahr in der Münsterlandhalle Das Auktionsjahr in Cloppenburg beginnt am Donnerstag, 4. Januar, in der Münsterlandhalle. Es ist die Gelegenheit, den Festivitäten der vergangenen Wochen zu entkommen und etwas Auktionsluft zu schnuppern, teilt Veranstalter Masterrind mit. Das Angebot ist reichlich: Gut 350 Verkaufstiere stehen zum Verkauf. Die durchschnittliche Leistung der 325 Auktionsfärsen liege bei 34 Litern, so Masterrind. Vielfach seien hochwertige Exterieurtiere auf den letzten Auktionen im Angebot gewesen. Der Zukauf gleich zu Beginn des Jahres sei empfehlenswert, um zum einen Schlachtkühe durch junge Färsen mit viel Potenzial auszutauschen, zum anderen, um die nach wie vor günstige Milchmarktsituation mit jungen Tieren auszunutzen. Auktionsbeginn ist in der Münsterlandhalle Cloppenburg, Eschstraße 35, wie immer um 10 Uhr, der Auftrieb muss bis 8.30 Uhr erfolgt sein. Katalog- und Kaufaufträge bei Masterrind unter Telefon 04403/9326-0.

Am Donnerstag, 4. Januar, (siehe Infobox) wird dazu erneut der Beweis angetreten werden können, wenn wieder zahlreiche Tiere angeboten werden. „Ich rechne erneut mit ein paar richtigen Krachern im Auktionslot“, meint Auktionator Michael Hellwinkel.

Vor 150 Jahren war an solche Auktionen kaum zu denken. Rinderzucht kam in Südoldenburg erst spät zur Geltung. Rindvieh galt vor 150 Jahren als „Schwanzvieh“, nach Verringerung der Schafbestände als notwendiges Übel für die Düngererzeugung.

Die Wiederkäuer wurden auch als Lasttiere eingesetzt und pflügten die Äcker. Fremddünger kam auf und mit dem Ausbau des Straßen- und Bahnnetzes war die Tiermast in Südoldenburg plötzlich nicht mehr Selbst- sondern Marktversorgung.

1881 gründete sich der Viehzuchtverein für das Amt Cloppenburg. Andere Regionen folgten. Die erste Molkerei-Krise kam übrigens mit der Erfindung der „Kunstbutter“, der Margarine.

1950 kamen die Kühe auf 4295 Kilogramm Milch im Schnitt, Rotbunte waren die besten. Die Wende brachte 1965. Die Bauern erfuhren, dass die schwarzbunten Milchkühe in den USA und in Kanada jährlich 1500 Kilogramm Milch mehr ablieferten. Wie war das möglich?

Das musste genetisch bedingt sein, denn diese Schwarzbunten waren 100 Jahre zuvor aus Friesland und Holstein importiert worden. Zahlreiche Bauern hatten im 17. und 18. Jahrhundert ihre Heimat in Norddeutschland verlassen und waren mit ihrem kostbarsten Eigentum, ihren Kühen, in die Neue Welt ausgewandert.

In Amerika waren Kühe als Arbeitstiere vollkommen überflüssig. Pferde gab es reichlich und sie verrichteten diese Dienste hier schneller und günstiger. Auf dem Fleischmarkt konnten die norddeutschen Kühe nicht mit den Konkurrenten mithalten, die für diesen Zweck in der Neuen Welt gehalten wurden: Angus-Rinder waren dort als Fleischlieferanten längst etabliert. Büffelherden bevölkerten die Prärie.

In der Disziplin „Milchgeben“ allerdings waren die schwarzweißen Neuankömmlinge unschlagbar, und bald wurden die jetzt Holstein-Friesian genannten Rinder auf eine immer höhere Milchausbeute hin gezüchtet.

Die Siedler aus Südoldenburg und Ostfriesland waren in Amerika auf sich allein gestellt. Weite Entfernungen, keine Tierschauen. Die Züchter selektierten streng – nur nach Leistung. Die Bullen kamen nur aus den besten Kühen. Für Fleisch waren die Kühe nicht zuständig.

In den USA hieß es: „Was Leistung bringt, ist schön“. Das züchterische hiesige Motto hieß: „Was schön ist, bringt Leistung“. Hier hatten noch 1971 die rotbunten Kühe bessere Milchleistungen als die Schwarzbunten. Erst 1981 lagen die Schwarzbunten mit 5752 kg (+ 867 kg) knapp vor den Rotbunten (5683 kg).

Jetzt wurden Kühe aus den USA und Kanada eingeführt, beste Bullen kamen in den Besamungseinsatz. 1977 war nach zehnjährigem Einsatz der Holstein-Friesen-Bullen die Leistung auf 6000 Kilogramm Milch gestiegen.

Das überhaupt heute „Kracher“ in Cloppenburg gehandelt werden, ist dann den Milchbauern zu verdanken. 50 000 Mark sollte 1952 der Anbau der damals 25 Jahre alten Münsterlandhalle in Cloppenburg kosten. Doch die Stadt hatte kein Geld. Kurzerhand halfen die Milchbauern mit einem Darlehen aus.