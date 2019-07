Cloppenburg Die Kirchhofstraße ist die erste Straße in Cloppenburg, die zu einer so genannten Fahrradstraße umgebaut worden ist. Damit die Fahrradstraße künftig von allen Verkehrsteilnehmern regelkonform genutzt werden kann, will die Stadt präventiv auf das richtige Verhalten in der Fahrradstraße aufmerksam machen.

Wer darf die Fahrradstraße benutzen?

Fahrradstraßen sind, wie es der Name sagt, grundsätzlich nur für den Radverkehr vorgesehen. Pkw und andere Kraftfahrzeuge dürfen die Straße laut Straßenverkehrsordnung (StVO) nur nutzen, wenn es ein Zusatzschild wie „Kfz-Verkehr frei“ oder „Anlieger frei“ erlaubt. In dem Fall der Kirchhofstraße ist der Zusatz „Anlieger frei“ angebracht, weshalb dort auch nur Verkehrsteilnehmer mit einem berechtigten Anliegen fahren dürfen. Wer also in der Kirchhofstraße oder in den Rosengärten wohnt, dort jemanden besucht oder die Kirche aufsuchen will, darf die Straße befahren. Kein Anliegen haben diejenigen, die die Straße nur als Abkürzung in Richtung Eschstraße bzw. Molbergen nutzen möchten. Werde dies missachtet, drohe ein Bußgeld, so die Stadtverwaltung.

Wo ist das Parken in der Kirchhofstraße erlaubt?

Das Parken ist nur auf dem neben der Fahrbahn verlaufenden Längsparkstreifen erlaubt. Werktags muss zwischen 8 bis 18 Uhr eine Parkscheibe ausgelegt werden, die Höchstparkdauer beträgt dabei zwei Stunden. Parken auf dem Gehweg wird mit einer gebührenpflichtigen Verwarnung geahndet.

Wie hoch ist die maximale Geschwindigkeit?

Die Höchstgeschwindigkeit in Fahrradstraßen beträgt 30 km/h. Die Geschwindigkeit geben jedoch grundsätzlich die Radfahrer an. Dies gilt auch, wenn die Radfahrer nur langsam vorankommen. Zudem dürfen die Radfahrer nebeneinander fahren, auch wenn die Autos dadurch nicht überholen können. Ist es möglich zu überholen, müssen Autofahrer einen Sicherheitsabstand von mindestens 1,50 Meter einhalten, und die Behinderung des Gegenverkehrs ist auszuschließen.

Wie verhalten sich radelnde Kinder und Fußgänger?

Für Fußgänger und fahrradfahrende Kinder unter acht Jahren ändert sich nichts – diese müssen auch bei einer Fahrradstraße auf dem Gehweg bleiben und beim Überqueren der Straße auf den Verkehr achten. Des Weiteren gelten die Vorfahrtsregeln nach der StVO auch in Fahrradstraßen. Sofern nicht anders geregelt, gilt „rechts vor links“. Im Fall der Kirchhofstraße ist die Vorfahrt durch Verkehrszeichen geregelt.

Wie reagiert das Netz auf die Umwandlung der Kirchhofstraße in eine Fahrradstraße?

Für ihre Entscheidung, die Kirchhofstraße in eine Fahrradstraße umzuwandeln, kassieren Stadtrat und Verwaltung jede Menge Kritik – 99 User kommentierten das bei Facebook. Die eh’ schon verstopfte Innenstadt werde durch solche Entscheidungen noch weiter belastet, heißt es in zahlreichen Kommentaren. Niemand werde durch solche Maßnahmen freiwillig aufs Rad steigen, die Menschen kämen nur zu spät zur Arbeit oder zur Schule, heißt es weiter. Einige User rufen sogar zum Widerstand auf: „Einfach immer durchfahren, bis die Polizei den ganzen Tag nichts besseres zu tun hat, jeden Autofahrer dort anzuhalten“, rät ein Nutzer. Freiheit und Mobilität würden immer weiter eingeschränkt.

Vereinzelte Stimmen machen sich auch für die Fahrradstraße stark. Diese sei ein deutliches Zeichen dafür, dass man es ernst meine mit der Verkehrswende. Ein paar hundert Meter seien zwar definitiv zu wenig, es brauche ein Fahrradkonzept für die ganze Stadt. Aber es sei immerhin ein Anfang und für alle Beteiligten eine Möglichkeit, sich in Cloppenburg daran zu gewöhnen.