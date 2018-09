Cloppenburg Cloppenburgs vorhandene Innenstadt-Parkplätze werden derzeit zu schlecht ausgenutzt. Bliebe alles so wie es jetzt ist, könnten im Jahre 2030 bis zu 700 zusätzliche Stellplätze in der Stadt benötigt werden. Zu diesem Ergebnis kommt der Abschlussbericht zum neuen Parkraumkonzept, der am Mittwochabend im Planungs- und Umweltausschuss vorgestellt worden ist.

Zurzeit gibt es in Cloppenburg 7242 Stellplätze auf 336 Parkflächen – nur 24 Prozent davon sind öffentlich: In einer Stadt mit 36 000 Einwohnern sei das eine komfortable Situation, meinte UWG-Ausschussmitglied Doris Hellmann. Deshalb habe eine Nutzung der vorhandenen Parkflächen Vorrang vor der Schaffung neuer Stellplätze. Um das zu erreichen, müsse der Pendlerverkehr raus aus der Stadt, dort arbeitende Menschen müssten verstärkt mit dem Bus von – in Außenbereichen liegenden – Pendlerparkplätzen in die City fahren. Bürger der Stadt sollten verstärkt auf das Rad, den Rufbus oder ihre Beine setzen.

Auch Bürgermeister Dr. Wolfgang Wiese (CDU) sprach sich für eine Parkraum-Optimierung aus. Es sei „ein Cloppenburger Phänomen“, dass man nicht 50 Meter zu Fuß gehen könne. Man steige ins Auto und fahre die Strecke von einem Parkplatz zum nächsten. Zudem sei die Zahl 700 bezüglich fehlender Parkplätze nicht mehr aktuell, weil das Hospital zurzeit eine neue Parkfläche mit 300 Plätzen baue. Dazu kämen die schon vorhandenen Parkplätze bei Kaufland, die ebenfalls noch nicht eingerechnet seien.

Zudem stößt Wiese sauer auf, dass der innenstadtnahe Bürgermeister-Heukamp-Parkplatz bereits samstagmorgens fast voll sei. Samstags ist das Parken dort kostenlos – viele Mitarbeiter von Geschäften, die unter der Woche auf dem Marktplatz ihr Auto abstellten, würden das ausnutzen. Mit dem Ergebnis, dass die Kunden weniger Parkplätze hätten. Das müsse sich ändern.

Außerdem warnte Wiese davor, im Bereich der Soeste in die Erde zu gehen. Der Bau einer Tiefgarage dort sei völlig unwirtschaftlich. Dies könne er sich schon eher auf dem Marktplatz vorstellen – eine These, die auch Roland Kühn (CDU) vertrat. „Wir müssen die Attraktivität der Einkaufsstadt Cloppenburg erhalten.“

Insgesamt besteht ein großzügiges Parkplatzangebot im Nahbereich zur Fußgängerzone, heißt es im Konzept. Es gibt viele kleinteilige private Parkplätze. Ein einheitliches Bewirtschaftungssystem im Stadtzentrum fehlt, private Stellplätze sind nicht ins öffentliche Angebot einbezogen. Es besteht ein großer Anteil an Parksuchverkehr im Stadtzentrum und eine hohe Auslastung der beiden Parkplatzzonen BürgermeisterHeukamp-Straße und Bürgermeister-Winkler-Straße.