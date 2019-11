Cloppenburg Bereits seit Wochen laufen die Vorbereitungen in der Caritas-Werkstatt in Cloppenburg auf Hochtouren. Der alljährliche Weihnachtsbasar nähert sich mit großen Schritten. Beschäftigte und Mitarbeiter freuen sich darauf, den Besuchern ihre Arbeit und Produkte vorzustellen sowie die Einrichtung in den Mittelpunkt zu rücken. Dazu lädt die Caritas-Werkstatt für Sonntag, 24. November, von 10 bis 17 Uhr, an den Ostring 24 ein.

Besondere Beachtung erhält in diesem Jahr die hauseigene Großküche. Aufgrund der positiven Resonanz in den vergangenen Jahren zum Grünkohl bietet die Werkstatt erstmals „hausgemachten Grünkohl im Glas“ an. Ebenfalls Premiere feiert der Verkauf der „hausgemachten Zigeunersoße“.

Doch auch darüber hinaus ist das Angebot sehr vielfältig und lädt zum Bummeln ein. Neben Weihnachtsgestecken, Kränzen und handgemachten Deko-Artikeln werden auch Nistkästen, Futterhäuser, Kerzen, Feuerkörbe und sogar Fahrräder aus der hauseigenen Fahrradwerkstatt erhältlich sein. Außerdem besteht die Möglichkeit, sich vor einer weihnachtlichen Kulisse im „Weihnachtsfotostudio“ fotografieren zu lassen.

Für Kinder, die weniger Freude am Bummeln haben, gibt es eine Kinderbetreuung. Hier können sie basteln oder Weihnachtskekse verzieren. Außerdem gibt es die Möglichkeit, am Kinderschminken teilzunehmen.

Bei der Tombola wartet eine Vielzahl an Preisen auf die Besucher. Präsentkörbe, Weihnachtsartikel und allerlei „Brauchbares“ für das tägliche Leben suchen neue Besitzer. Hauptgewinn ist unter anderem ein Damenfahrrad.

Und auf dem überdachten Weihnachtsmarkt kommt auch das leibliche Wohl nicht zu kurz. Ob Bratwurst, Steak, Pommes, Waffeln, Pilze, Glühwein oder Kinderpunsch – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Im Speisesaal findet außerdem ein Grünkohlessen statt. Der deftige „Grünkohl-Teller“ kann natürlich auch portionsweise mitgenommen werden.