Cloppenburg Der Verwaltungsausschuss der Stadt Cloppenburg hat in seiner vertraulichen Sitzung am Montagabend dem Verkauf eines stadteigenen Grundstücks an die XXXLutz-Gruppe aus Österreich zugestimmt. Das 55 000 Quadratmeter große Grundstück liegt zwischen Westallee und Jümmestraße, wie Cloppenburgs Bürgermeister Dr. Wolfgang Wiese am Dienstagmittag in einem Pressegespräch erläuterte.

„Wir sind seit längerem im Gespräch und sind uns nun über die Rahmenbedingungen des Grundstücksverkaufs einig geworden“, erläuterte Wiese. Bis der Möbelmarkt jedoch steht, müssen noch einige Hürden genommen werden. Dem Grundstücksverkauf muss am 25. Juni zunächst der Rat in seiner öffentlichen Sitzung zustimmen, so Wiese. Parallel laufe derzeit die Erstellung eines regionalen Einzelhandelskonzeptes beim Landkreis. Dies prüfe auch den Bedarf eines Möbelmarktes in der geplanten Größenordnung und soll 2019 vorliegen.

In diesem Schritt rechnet die Stadt Cloppenburg auch mit Einwänden – unter anderem von anderen Möbelanbietern. Diese müssten dann abgewägt und das Konzept vom Kreistag beschlossen werden. Erst dann würde der Bebauungsplan geändert, frühestens 2020 glaubt Wiese an einen Baubeginn. „Am Standort werden zwischen 60 und 70 Millionen Euro investiert. Ich rechne mit einer Bauzeit von einem Jahr“, so Wiese weiter.

XXXLutz steht für hochwertige Möbel, sagt der Bürgermeister. Diese sollen dann auf 19 000 Quadratmetern verkauft werden. Damit das Möbelhaus „innenstadtverträglich“ ist, soll der Verkauf von Randsortimenten (Dekoration, Geschirr, Textilien) begrenzt werden. Auf 6500 Quadratmetern ist ein „Mömax-Möbelhaus“ geplant, das sich auf „Junges Wohnen“ spezialisiert hat. Ebenfalls 6500 Quadratmeter nimmt ein SB-Abholmarkt ein, auf 4500 Quadratmetern entsteht ein Lager, so die Planung.

Der Investor rechne mit 290 Arbeitsplätzen. Laut Wiese sprach sich der Verwaltungsausschuss einstimmig für den Verkauf aus, mit ähnlicher Zustimmung rechnet er in der Ratssitzung. Die XXXL-Gruppe hat nach eigenen Angaben 271 Standorte. In Niedersachsen gibt es Märkte in Nordhorn, Salzbergen, Uelzen und Braunschweig.