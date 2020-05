Wirtschaft: Klimafreundlicher Bücher-Bringservice

Cloppenburg Weil er wegen Corona eine Zeit lang in seiner Buchhandlung nur Zeitungen, aber keine Bücher, Spiele oder Bastelartikel verkaufen durfte, Kunden aber immer wieder danach fragten, kam Michael Terwelp zum Lieferservice. Er nahm die Bestellungen an und lieferte sie kurzerhand mit seiner Frau Elisabeth per Fahrrad aus.

Mehr mitnehmen

Das Problem: seine Fahrradtaschen hatten nur ein begrenztes Fassungsvermögen. Da kam Vivian Bruns von der Bike Mobility Services GmbH (BMS) ins Spiel. Sie stellte dem Cloppenburger Buchhändler ein E-Lastenrad zur Verfügung. Das hat gleich mehrere Vorteile: Terwelp kann damit wesentlich mehr Bücher, Spielsachen, Puzzle oder Geschenke zu seinen Kunden transportieren, und hat zudem noch beim E-Lastenrad den „eingebauten Rückenwind“.

„Das Rad hat zwar einen wesentlich größeren Wendekreis als ein normales Rad, aber daran gewöhnt man sich schnell. Und der Elektromotor macht das Fahren angenehm leicht“, war Michael Terwelp schnell begeistert. Eines hat er sich vorgenommen: Den Lieferservice will er auch nach den jetzt erfolgten Lockerungen und auch nach Corona beibehalten. „Vor allem ältere Kunden finden das sehr gut“, sagt Terwelp.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Gute Resonanz

„Lieferservice ist spätestens seit Corona groß im Kommen“, weiß auch Lena Kessen, City- und Eventmanagerin von Cloppenburg Marketing (CM). Die vergangenen Wochen hätten gezeigt, dass Kunden das Angebot nutzen. Es sei ein toller Service, wenn lokale Einzelhändler ihren Kunden die bestellte Ware bis vor die Haustür bringen. „Wir erleben gerade, dass nicht nur Online-Händler, sondern auch der lokale Handel liefern kann. So schaffen lokale Händler immer mehr Serviceangebote für ihre Kunden“, so Lena Kessen.

Die Firma BMS ist ein Tochterunternehmen der Derby Cycle Holding und bietet Dienstfahrrad-Leasingmodelle an. „Das ist umwelt- und klimafreundlich zugleich und fördert auch noch die Gesundheit“, sagt Vivian Bruns.