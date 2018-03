Cloppenburg Die Landessparkasse zu Oldenburg (LzO) hat nach langen Verhandlungen das Grundstück an der Ecke Soestenstraße/Bürgermeister-Heukamp-Straße vom Investor Genos GmbH Vechta erworben. Die LzO wird auf dem Grundstück in den kommenden Jahren ein neues Gebäude für ihre Regionaldirektion Cloppenburg errichten, gab die Sparkasse am Donnerstag bekannt. In dem Neubau an der Soestenstraße sollen Räume für alle Service- und Beratungstätigkeiten entstehen, in denen die komplette Palette von Finanzdienstleistungen für Privat- und Firmenkunden angeboten wird.

Bürgermeister Dr. Wolfgang Wiese (CDU) freut sich über den Abschluss des Vertrages, der mit Zustimmung der Stadt Cloppenburg zustande gekommen sei. „Das Vorhaben der LzO, auf dem früheren Gelände der Stadt Cloppenburg ein Bankgebäude zur Unterbringung der Regionaldirektion in Cloppenburg zu errichten und mit diesem Gebäude den Standort Cloppenburg weiter zu stärken und auszubauen, findet eine breite Unterstützung bei Politik und Verwaltung.“

Bis konkret mit den Baumaßnahmen begonnen werden kann, muss zunächst das Grundstück auf vorhandene Bodenbelastungen untersucht werden, da frühere Eigentümer es für eine Tankstelle und eine Hausmülldeponie genutzt haben. Parallel beginnen nach Angaben der LzO zügig die umfassenden architektonischen und baulichen Planungen für den Neubau. Da die Bodenuntersuchungen und die anschließenden Baumaßnahmen aber etwas Zeit erfordern, rechnen die Verantwortlichen bei der LzO damit, dass das neue Gebäude nicht vor dem Jahr 2022 eröffnet werden kann.

Die Stadt und die LzO haben vereinbart, dass das jetzige LzO-Grundstück an der Langen Straße für die Belebung und Attraktivität der Innenstadt genutzt werden soll.

Da endgültige Entscheidungen über die zukünftige Nutzung erst getroffen werden können, wenn der Bezugstermin für den Neubau feststeht, hat die LzO bestätigt, dass sie bei der Folgenutzung oder einem eventuellen Verkauf die Interessen der Stadt berücksichtigen wird. Das bezieht sich zum Beispiel auf die Flächen im Erdgeschoss, auf denen Einzelhandel oder Gastronomie eingerichtet werden könnten oder den Platz vor dem Gebäude, der den Cloppenburger Kaufleuten für Aktionen und Veranstaltungen weiterhin zur Verfügung steht soll.

Wiese betont die gute Zusammenarbeit mit der LzO im Hinblick auf die spätere Nutzung des jetzigen Bankgebäudes in der Innenstadt. „ In der heutigen Zeit ist es nicht selbstverständlich, dass Grundstückseigentümer so verantwortungsvoll mit den Interessen der Stadt Cloppenburg an einer attraktiven Innenstadt umgehen.“