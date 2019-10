Cloppenburg Trotz einstelliger Temperaturen ist ein kleines Mädchen noch in Ballerinas und dünner Sommerjacke unterwegs – weil der Mutter das Geld fehlt, um Winterschuhe und eine gefütterte Jacke zu kaufen. Im Diakonieladen in Cloppenburg bekam die Kleine beides für wenig Geld, berichtet Martina Fisser, Geschäftsführerin des Kreisdiakonischen Werkes Oldenburger Münsterland. „Die Frequenz der Menschen im Laden zeigt, wie wichtig so eine Einrichtung ist“, findet Diakonie-Pfarrer Holger Ossowski.

Und aufgrund der Wichtigkeit des Ladens im roten Haus an der Friesoyther Straße, in dem Kleidung und Haushaltswaren für einen kleinen Preis erstanden werden können, haben Diakonie und Evangelische Kirche in Zusammenarbeit ein neues Zuhause für das kleine Warenhaus gesucht. „Bauliche Maßnahmen machen einen Abriss des roten Hauses der Evangelischen Kirchengemeinde nötig“, erläutert Fisser bei einem Pressetermin am Dienstagmittag.

Nachdem verschiedene Möglichkeiten diskutiert wurden, soll noch in diesem Jahr ein Bauantrag für einen Anbau an das Diakoniebüro gestellt werden, sagt Fisser weiter. Das befindet sich im rückwärtigen Teil auf dem Gelände des Schwedenheims. „Wir brauchten eine Lösung, die nah dran ist. Mit dem Anbau ist es für uns auch einfacher, den Laden zu nutzen“, so Fisser. Denn es komme häufig vor, dass der Laden beispielsweise bei einem Gespräch in der Schwangerenberatung aufgesucht werde.

150 000 Euro soll der 61,5 Quadratmeter große Erweiterungsbau in Holzoptik kosten. Mit 20 000 Euro beteiligt sich das Diakonische Werk der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg, 40 000 Euro zahlt das Kreisdiakonische Werk, 50 000 Euro werden finanziert und 40 000 Euro gibt die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Cloppenburg dazu.

„Wir hatten schon 2018 um eine Spende gebeten. Für diesen Verwendungszweck war das Spendenaufkommen höher als sonst. Die Spendenbereitschaft zeigt, dass die Gemeindemitglieder ein starkes Bewusstsein dafür haben, dass es mit dem Laden weiter gehen soll“, sagt der geschäftsführende Pfarrer Wolfgang Kürschner.

Dass die Fläche von 95 Quadratmeter um fast 35 Quadratmeter schrumpft, hat laut Fisser auch was mit der Finanzierbarkeit zu tun. Die Einnahmen aus dem Laden kommen den Hilfesuchenden aus den Diakonie-Beratungen zu gute. Getragen wird der Laden von ehrenamtlicher Arbeit – die vier Ehrenamtlichen würden sich sehr über weitere Unterstützung freuen. Um die Kunden für die kalte Jahreszeit einzukleiden, fehlen noch Jacken und Schuhe.

Einkaufen kann im Laden jeder. So hat auch das mittlerweile immer stärker werdende Bewusstsein für Nachhaltigkeit die Kundenzahlen erhöht, hat Kerstin Kempermann, Pressesprecherin für den Vorstand des Diakonischen Werks beobachtet. „Zu uns kommen auch Leute, die in Lohn und Brot stehen. Hier kann jeder für einen kleinen Preis fündig werden. Die Ehrenamtlichen schauen, dass die Sachen in Ordnung sind“, sagt Geschäftsführerin Fisser. Was sich nicht für den Laden eignet, wird für Bethel gesammelt.

Wann die ersten Bagger rollen – sowohl für den Abriss als auch für den Neubau – ist laut Kürschner noch unklar. Es gebe den Wunsch, das rote Haus im kommenden Jahr abzureißen. Ob das klappt, zeige sich in den kommenden Wochen. „Optimal wäre es ohne Einlagerung die Waren direkt einzuräumen“, hofft Fisser auf eine Überschneidung von Abriss und Bezug des Neubaus.