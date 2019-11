Der etwas andere Adventskalender

Elisabethfehn Nach mehreren Monaten der Planung steht das größte und arbeitsintensivste Projekt des Fördervereins der Grundschule Sonnentau und des Kindergarten „Die Arche“ in Elisabethfehn in den Startlöchern: Auch in diesem Jahr gibt es bereits zum dritten Mal die große Adventskalender-Aktion.

Der Kalender des Fördervereins ist in vielerlei Hinsicht einzigartig. Insgesamt verstecken sich hinter den Türchen Gewinne im Wert von 4800 Euro. Dafür wurden zahlreiche Betriebe aus der Gemeinde und dem Umland mit ins Boot geholt. „Der Erlös geht zu 100 Prozent an die Schule und den Kindergarten“, sagt Bernhard Canzler, 2. Vorsitzender des Förderverein. Mitmachen ist ganz einfach: Den Kalender kaufen (siehe Infobox) und nach der Öffnung jedes Türchens die Gewinnnummern ansehen. Jeder Kalender hat eine neue Losnummer. Die fünf bis sechs Gewinner pro Tag werden auf der Internetseite des Fördervereins, bei Facebook, im Kindergarten und in der Grundschule sowie hier in der NWZ veröffentlicht – nicht verkaufte Kalender sind von der Verlosung ausgeschlossen. Insgesamt werden 1000 Kalender zum Verkauf angeboten. „Ein großer Dank gilt wie immer unseren Sponsoren aus der gesamten Gemeinde Barßel, die uns auch in diesem Jahr wieder umfangreich unterstützt haben“, sagt Cornelia Tuchen, 1. Vorsitzende des Fördervereins. Das Titelbild des Kalenders hat die Strolche-Gruppe der „Arche“ gestaltet.

Doch der Förderverein hat in der nächsten Zeit noch mehr vor. „Immer sind wir auf der Suche nach neuen Mitgliedern. Zurzeit sind rund 90 Eltern bei uns aktiv – das ist noch ausbaufähig“, sagt die 1. Vorsitzende. Dabei ist eine Mitgliedschaft nicht teuer. „Unser Jahresbeitrag beträgt gerade einmal zwölf Euro“, so Tuchen weiter. Der Förderverein ist ein gemeinnütziger Verein und ist aus einer Elterninitiative der Kinderkrippe hervorgegangen.

Neben der Adventskalender-Aktion übernimmt der Förderverein unter anderem eine Ferienbetreuung für Kindergarten- und Grundschulkinder oder beteiligt sich beim Handwerkermarkt. Ebenfalls hat der Förderverein die Aktion „Shuuz“ initiiert. Dadurch werden gebrauchte Schuhe in Tonnen gesammelt und in ärmere Regionen der Welt gebracht. In Zukunft will der Förderverein sich auch mit anderen Fördervereinen in der Gemeinde treffen, um so noch intensiver zusammenzuarbeiten und Überschneidungen von Aktion zu vermeiden.