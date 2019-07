Ellerbrock Urlaub auf dem Bauernhof – entspannen und das Landleben entdecken. All das bietet der Ferienhof der Familie Kleefeld im Ortsteil Ellerbrock der Stadt Friesoythe. Schon seit 49 Jahren sorgt die Familie Kleefeld dafür, dass sich Gäste auf dem Ferienhof wohl fühlen. Im kommenden Jahr wird die 50 voll gemacht. Zu den Gästen, die den Kleefelds die Treue halten, gehört die Familie Volker und Marion Honnacker aus Essen (Ruhr).

Genau seit 25 Jahren ist der Hof der Familie Kleefeld im Sommer das Reiseziel der Familie aus dem Ruhrpott. In diesem Jahr sind sie wieder angereist, zusammen mit Tochter Nadine, deren Ehemann David und Enkelsohn Luca. Das Jubiläum nahmen die Geschäftsführerin des Zweckverbandes Erholungsgebiet Thülsfelder Talsperre, Maria Oloew, und ihre Kollegin Bente Meyer zum Anlass, der Familie Honnacker für die Treue zu danken. Auf dem Ferienhof überbrachten sie die Dankesurkunde des Oldenburger Münsterlandes. „Ich hoffe, dass sie auch in den nächsten Jahren den Weg nach Ellerbrock finden werden, um Neues zu entdecken“, sagte Oloew.

„Wir fühlen uns hier einfach sehr wohl und genießen die himmlische Ruhe. Es ist mittlerweile unser zweites Zuhause geworden und wir haben mehr oder weniger Familienanschluss bei den Kleefelds gefunden“, sagt Marion Honnacker.

Vor 25 Jahren war auch noch ihre Schwiegermutter dabei. „Da wohnten wir noch in Zimmern und frühstückten mit Josef und Hildegard Kleefeld an einem Tisch. Heute bevorzugen wir eine Ferienwohnung.“ Unternommen werden Ausflüge oder es geht mit der Familie zum Hollener See nach Ramsloh, um dort bei gutem Wetter zu baden. „In dieser Woche haben wir dem Jaderberger Zoo einen Besuch abgestattet“, sagt die 36-jährige Nadine Jaeckel.

Schon als Kind hat sie mit ihren Eltern Urlaub auf dem Ferienhof Kleefeld gemacht. Noch gut in Erinnerung hat die Mutter von Luca (10) ihren Ausritt mit dem Haflinger „Nanett“. „Der ist mir plötzlich über alle Zäune gesprungen. Aber ich bin im Sattel geblieben“, erzählt Nadine lächelnd. Leidenschaftlich frönt die Familie aus dem Ruhrpott der Sportfischerei und hat schon so machen kapitalen Fang an Land gezogen.

„Es gibt hier in der Gegend immer wieder etwas Neues zu entdecken. Wir fühlen uns hier einfach wohl und die Ruhe auf dem Hof ist für uns aus der Großstadt himmlisch“, sagt Volker Honnacker (65).

Wie die Familie Honnacker sind viele Feriengäste schnell zu Stammkunden geworden. Selbst zu den ersten Gästen von 1970 pflegen Hildegard und Josef Kleefeld noch Kontakt. Mit Tochter Anja und Ehemann Andreas wird der Ferienhof nun in nächster Generation geführt.