Emstek Der Rat der Gemeinde Emstek hat am Mittwochabend beschlossen, in das im Aufbau befindliche Rufbussystem einzusteigen. Außerdem wird in Höltinghausen ein neuer Kindergarten gebaut. In Garthe wird ein Radweg als Lückenschluss entstehen. Die Gemeinde wird hier 95 Prozent der Kosten übernehmen, normalerweise sind es nur 80. Die SPD hatte gefordert, zunächst ein Konzept für den Radwegebau zu erstellen und zu analysieren, wo weitere Ausnahmen von der Satzung zu erwarten wären.

Das Rufbussystem ist seit Jahren in der Entwicklung und nun für alle Kommunen konkretisiert. Die Räte sind aufgefordert, sich zu äußern. In vielen Kommunen ist dies schon positiv beschieden worden, jetzt auch in Emstek. Allerdings sagt der Emsteker Rat, der Landkreis möge doch die Gesamtkosten tragen, er schwimme sowieso im Geld. Vorgesehen ist eine Kostenteilung zwischen Kreis und Kommunen. Emstek will allerdings auch mitmachen, wenn es bei der Kostenteilung bleibt und wäre mit 45 000 Euro dabei. Die Pilotphase für einen Testbetrieb von zwei Jahren wird allerdings als zu knapp erachtet.

Das Rufbussystem soll den Öffentlichen Personennahverkehr deutlich verbessern. Im Prinzip soll man von jedem Dorf aus in die nächste Stadt oder zum Bahnhof gelangen. Es ist ein Mischsystem aus einem Linien- und Anforderungsverkehr.

Einstimmig wurde auch beschlossen, in Hoheging einen neuen Kindergarten zu bauen. Die bisherige Kinderbetreuungsstätte für Hoheging (Emstek), Kellerhöhe (Cloppenburg) und Bürgermoor (Garrel) ist von der Substanz und der Raumaufteilung her nur bedingt und mit entsprechend hohem Aufwand zu erweitern. Deshalb kam die Idee eines Neubaus ins Spiel. Ein Areal in Hoheging scheint allen Beteiligten als beste Standortlösung. Mit Cloppenburg und Garrel habe man sich auch auf eine Finanzierung geeinigt. Träger bleibt die katholische Kirchengemeinde St. Marien in Bethen. Das Bischöflich Münstersche Offizialat schätzt die Gesamtinvestition auf rund 1,1 Millionen Euro, was den Emstekern realistisch erscheint. Wie hoch die Kosten dann für Emstek liegen, müsse noch konkret berechnet werden.