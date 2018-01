Emstek Der Telekommunikationsspezialist EWE investiert weiter in die Region und schließt in der Gemeinde Emstek im Kernort Emstek sowie in den Ortsteilen Höltinghausen und Bühren rund 2600 Haushalte direkt an das eigene Glasfasernetz an. Über den Start der Ausbauarbeiten informierten am Freitag Bürgermeister Michael Fischer, Ralf Kuper, Leiter der EWE Netzregion Cloppenburg/Emsland, sowie Gerd Niemann, EWE-Kommunalbetreuer der EWE-Netzregion Cloppenburg/Emsland.

In Emstek kann demnach schon bald zukunftssicher gesurft werden: Mit der sogenannten „FTTH – Fibre to the Home – Technologie“ ist der Internetzugang praktisch ungebremst. Glasfaserhausanschlüsse garantieren unabhängig von der Leitungslänge eine sehr hohe Bandbreite, da auf leistungsdämpfende Kupferkabel komplett verzichtet wird. EWE bietet allen Kunden stabile Übertragungsraten an, die genau ihren Bedürfnissen entsprechen. Privatkunden können nach dem Ausbau mit Downloadraten von bis zu einem Gigabit im Netz surfen. Damit verfügen alle angeschlossenen Haushalte in Emstek über einen zukunftssicheren Internetzugang, der alle zukünftig noch kommenden Anforderungen abdeckt.

Bürgermeister Michael Fischer weiß um die Bedeutung des Highspeed-Internets: „Schnelle Datenübertragungsraten sind heutzutage ein Muss. Es freut mich, dass der Ausbau jetzt angegangen wird und sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen künftig von extrem hohen Bandbreiten profitieren können.“

Ralf Kuper sagt: „Beim Ausbau gehen wir Schritt für Schritt vor. Die Arbeiten für die ersten 600 Haushalte in Emstek gehen im Februar los, weitere Bauabschnitte folgen dann im Mai und August. Die ersten Kunden werden voraussichtlich ab dem zweiten Halbjahr 2018 ans Netz gehen können. Insgesamt soll der Ausbau bis Ende 2018 abgeschlossen sein.“ das betrifft auch Höltinghausen und Bühren. Über alle Details informiert EWE auf zwei Veranstaltungen am 17. und 18. Januar jeweils ab 19 Uhr bei „Backhaus“ in Emstek.

„In den ersten zwei Monaten der Vermarktung bieten wir die Hausanschlüsse kostenlos an. Danach werden die Anschlusskosten je nach Aufwand berechnet. Details dazu gibt es auch auf der Veranstaltung“, erläutert Niemann.

Dank moderner Techniken sind bei der Legung eines Glasfaser-Anschlusses bis ins Haus keine großen Baumaßnahmen im Vorgarten notwendig. Es sind nur zwei kleine Löcher für den Ausbau nötig, die gebuddelt werden müssen. „Hausbesitzer erzielen eine direkte Wertsteigerung ihrer Immobilie. Das Haus wird zukunftssicher angebunden und über eine stabile und ausreichende Internetverbindung muss sich niemand mehr Gedanken machen – das ist sehr gefragt und steigert den Immobilienwert“, sagt Niemann.

Weitere Infos gibt es auch im EWE-Servicepunkt in Cloppenburg, Emsteker Straße 60, beim Vertriebspartner Firma H.G.Scheper, Halener Straße 14 in Emstek, und auf einer Homepage.