Essen In dem jetzt auszubauenden Teil der Langen Straße in Essen zwischen der Schulstraße und der Kösliner Straße sind am Dienstagvormittag die ersten Baufahrzeuge angerückt. Für den Kfz- Verkehr ist Bereich bereits seit Montag gesperrt. Fußgänger können die Baustelle passieren.

Anwohner, die in Häusern in diesem Bereich wohnen, sollten sich spätestens jetzt überlegen, wo sie während der Bauzeit ihre Autos parken, damit sie diese dann auch für anstehende Fahrten nutzen können. Während der Bauzeit werden einige Häuser an der Westseite der Straße (zum Beispiel die Geschäfte von Elektro-Berding, Freese, Edeka, Brand-Nordmann) mit dem Auto von der Wilhelm-straße her erreichbar sein. Einige Häuser an der Ostseite der Straße (zum Beispiel die Geschäfte Acasa, Braemer, Wolke 7, Anette Bahl, Stern- Apotheke und Norberts Fahrschule) werden mit dem Auto über die Schulstraße und dann von der Straße Hinter den Gärten her erreichbar sein. Und einige Häuser an der Ostseite der Straße werden von der August-Meyer- Straße her erreichbar sein (zum Beispiel Volksbank, Steuerberatungsbüro Woltermann und LzO).

Diejenigen, die während der Bauzeit der Langen Straße ihre Kinder zur Grundschule, zu den kommunalen Kinderkrippen „Villa Kunterbunt“ und „Schatzkiste“ und zum kommunalen Kindergarten „Regenbogen“ bringen und dort auch wieder abholen, sollten im eigenen Interesse überlegen, ob man nicht besser zu Fuß geht oder mit dem Rad fährt.

Die Lange Straße wird im Rahmen der seit Jahren geplanten und vorbereiteten Dorferneuerung saniert und umgestaltet. Die Gemeinde wird dafür allerdings keine Fördergelder erhalten, die sie dafür noch vor ein paar wenigen Monaten erwarten konnte, und daher die damit verbundenen Kosten von etwa 2,6 Millionen Euro allein tragen müssen.