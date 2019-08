Friesoythe 2018 war ein gutes Jahr für das Friesoyther Schwimmbad Aquaferrum. Insgesamt kamen im vergangenen Jahr 48 123 Besucher (ohne Vereine und Gruppen) in das Aquaferrum. Diese Zahl könnte in diesem Jahr aber noch getoppt werden.

Bis jetzt (Stand 11. August) waren in diesem Jahr schon 39 273 Gäste im Friesoyther Schwimmbad – das sind schon etwa 9200 Gäste mehr als zum gleichen Zeitpunkt im Vorjahr. Das liegt vor allem an dem starken Sommer. „Allein in den Sommerferien 2019 hatten wir 8209 Besucher. Das waren die stärksten Ferienzahlen seit Eröffnung des Bades im Jahr 2014“, sagt Timo Ukena, Betriebsleiter des Aquaferrums. Zum Vergleich: In den Sommerferien 2018 waren es nur 6573 Besucher.

Eine großen Anteil daran trägt der Samstag, 27. Juli. An diesem Tag fuhr das Aquaferrum einen neuen Tagesrekord ein. „432 Gäste waren an diesem Tag im Bad. Das war der beste Tag seit der Eröffnung –ohne Veranstaltung, Schulen oder Vereine wohlgemerkt“, freut sich Ukena.

Das liegt laut dem Badleiter neben den verlängerten Öffnungszeiten auch an dem neuen Angebot. „Gerade die Veranstaltungen und die Kurse wurden in diesem Jahr sehr gut angenommen. Gerade jetzt im Sommer spielt natürlich auch das Wetter eine Rolle, genauso wie unser aufgewerteter Außenbereich mit mehr Liegen, mehr Sonnenschirmen und zum Beispiel dem Sandkasten“, freut sich Ukena.

Wichtige Signalwirkung



Ähnlich zufrieden ist auch Erste Stadträtin Heidrun Hamjediers. Sie ist Geschäftsführerin der Wirtschaftsbetriebe Stadt Friesoythe GmbH (Wibef), einer hundertprozentigen Tochter der Stadt Friesoythe, die das Aquaferrum betreibt. „In diesem Sommer haben die Mitarbeiter in unserem Bad wirklich Einmaliges geleistet. Auf dieses Ergebnis können wir sehr stolz sein und es zeigt, wie gut das Aquaferrum mittlerweile angenommen wird“, so Hamjediers.

Öffnungszeiten Das Friesoyther Schwimmbad Aquaferrum ist montags bis freitags von 6 bis 8 Uhr und von 10 bis 22 Uhr geöffnet. Samstags kann von 13 bis 20 Uhr gebadet werden – sonntags und an Feiertagen von 10 bis 20 Uhr.

Der August wird aber wahrscheinlich keine neuen Rekorde brechen. Seit Montag läuft die Revisionsphase im Bad. Bis einschließlich Freitag, 23. August, bleibt das Bad geschlossen. Danach haben die Friesoyther aber noch rund eine Woche lang Zeit, auch die Augustzahl von 2018 (2691) zu knacken.