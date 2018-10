Friesoythe Lärm kann krank machen. Das gilt besonders auch für Straßenlärm. Einen besseren Schutz der Anwohner soll die Umgebungslärmrichtlinie der EU bringen. Betroffene Kommunen sind aufgefordert, Lärmaktionspläne aufzustellen. Betroffen davon sind Städte und Gemeinden, wenn sie an „Hauptverkehrsstraßen mit einem Verkehrsaufkommen von über drei Millionen Kraftfahrzeugen pro Jahr“ liegen.

Im Friesoyther Stadtgebiet gibt es einen Streckenabschnitt, der diese Vorgabe erfüllt. Es ist die B 72 zwischen Friesoythe und Thülsfelde mit bis zu 9300 Kfz pro 24 Stunden und einem Schwerlastanteil von rund 17 Prozent. Wie aus dem Lärmaktionsplan der Stadt Friesoythe allerdings hervorgeht, ist die Belastung nicht so stark, dass die Kommune tätig werden müsste.

300 Menschen betroffen

Dafür müsste die Belastung in reinen Wohngebieten bei mehr als 70 Dezibel am Tag und mehr als 60 in der Nacht liegen. Entlang der Bundesstraße gelten Grenzwerte von 67 Dezibel am Tag und 57 in der Nacht in Wohngebieten, in Dorf-, Misch und Kerngebieten liegen diese Werte bei 69 Dezibel am Tag und 59 in der Nacht.

Höhere Grenzwerte gelten, wenn die Stadt neue Straßen im Umfeld von Krankenhäusern, Schulen, Altenheimen und Kurgebieten bauen wollte. Dann gelten Grenzwerte von 57 Dezibel am Tag und 47 Dezibel in der Nacht.

Besonders im Blick ist bei der Lärmanalyse die stark befahrene B 72. Zwischen Friesoythe und Thüle ist die Straße mit durchschnittlich 9300 Fahrzeugen pro Tag belastet, der Abschnitt südlich von Mittelsten Thüle ist mit rund 8900 Pkw am Tag belastet. 300 Menschen sind an der B 72 vom Straßenlärm betroffen – allerdings liegen die Werte bei nicht mehr als 65 Dezibel. Das geht aus dem Lärmaktionsplan hervor. Nachts sind 200 Menschen mit mehr als 50 Dezibel bis höchstens 60 Dezibel belastet. Zu außerordentlichen Lärmemissionen kommt es entlang der Strecke laut Gutachten demnach nicht. Zudem sorge ein Lärmschutzwall entlang im Bereich der Ortschaft Thüle sowie eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 70 Stundenkilometer in diesem Bereich für eine Lärmminderung.

Keine Maßnahmen

Die Stadt kommt in der Analyse daher zu dem Schluss: die Lärmbelastungsgrenze wird auf der B 72 nicht erreicht oder überschritten. Daher sind keine Maßnahmen zur Lärmreduzierung erforderlich. Der Lärmaktionsplan ist im Rathaus der Stadt Friesoythe (Alte Mühlenstraße 12, Fachbereich 3) einsehbar. Anregungen, Einwände und Anmerkungen können bis zum 1. November eingereicht werden.

Reiner Kramer

Redaktion Münsterland Tel: 04491 9988 2901 Lesen Sie mehr von mir