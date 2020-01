Friesoythe Die Arbeitslosigkeit in der Region Friesoythe ist im Dezember saisonbedingt gestiegen und liegt weiterhin über dem Vorjahresniveau. Mit insgesamt 1544 Personen waren 103 Personen mehr arbeitslos gemeldet als im November. Das entspricht einem Anstieg von 7,1 Prozent. Im Vergleich zum Dezember 2018 ist die Arbeitslosenzahl um 121 Personen gestiegen. Die aktuelle Arbeitslosenquote kletterte um 0,3 Prozentpunkte auf 4,9 Prozent während sie im Vorjahr 4,7 Prozent betrug. Trotz des leichten Anstiegs hielt sich die Quote seit März immer unter fünf Prozent.

„Die Zeit bis zur Wiedereinstellung beim alten oder neuen Betrieb sollte bestenfalls für Qualifizierungen genutzt werden. Durch berufliche Weiterbildungen, beispielsweise zur Fachkraft, verringert sich das Risiko einer saisonalen Arbeitslosigkeit erheblich“, sagte Georg Vaske, Teamleiter Arbeitsvermittlung der Agentur für Arbeit Friesoythe mit Blick auf den saisonalen Trend am Arbeitsmarkt, der immer in der Winterzeit einsetzt. Solche Entlassungen könnten aber auch mit der Inanspruchnahme des Saisonkurzarbeitergeldes vermieden werden. „Mit diesem Instrument können Betriebe ihre Fachkräfte sichern, die sie beim Frühjahrsaufschwung wieder benötigen“, so Vaske.