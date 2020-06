Arbeitsmarktzahlen: Kurzarbeit und Jobverlust

Friesoythe Die „gute“ Nachricht vorweg: Im Vergleich zu April ist die Arbeitslosigkeit im Einzugsgebiet des Bezirks Friesoythe der Agentur für Arbeit nicht wesentlich gestiegen. 1790 Menschen waren im Mai arbeitslos gemeldet, das ist ein Plus von einer Person (0,1 Prozent) zum Vormonat.

Aber die Vergleichszahlen zum Vorjahr zeigen es: Im Mai 2019 gab es im Bezirk Friesoythe 437 Arbeitslose weniger, die Arbeitslosenzahl ist damit um 32,3 Prozent gestiegen. Bei 4,3 Prozent lag die Arbeitslosenquote im Vorjahr, nun liegt sie bei 5,6 Prozent.

Viele Menschen seien entlassen worden, weitere hätten ihre Selbstständigkeit aufgeben müssen. „Normalerweise sinken zu dieser Jahreszeit die Arbeitslosenzahlen. Aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Krise werden jedoch deutlich weniger Neueinstellungen durch die Arbeitgeber vorgenommen. Die reduzierte Personalnachfrage der Betriebe bildet sich auch in den bei uns gemeldeten Stellen ab“, sagt Frank Sänger, operativer Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Vechta. Im Bereich Friesoythe wurden im Mai 76 neue Stellen gemeldet, das waren sechs (7,3 Prozent) weniger als noch vor einem Jahr. Insgesamt waren durchschnittlich 609 freie Stellen gemeldet.

„Viele Arbeitgeber im Oldenburger Münsterland nutzen weiterhin verstärkt die Kurzarbeit, um Entlassungen zu vermeiden und Fachkräfte im Unternehmen zu halten“, sagt Sänger. Diese Anstrengungen, durch die Corona-Krise zu kommen, zeigen sich sehr deutlich in den Zahlen: „Im Mai zeigten 144 Betriebe aus dem Landkreis Cloppenburg Kurzarbeit für 2202 Beschäftigte an. Damit haben seit März insgesamt 1740 Betriebe für 21 140 Beschäftigte Kurzarbeit angemeldet“, berichtet die Pressestelle der Agentur für Arbeit Vechta. Die Anzeige von Kurzarbeit sage aber noch nichts darüber aus, ob und wie weit ein Betrieb auch wirklich in Kurzarbeit gehe. „Dies steht erst nach drei Monaten fest, wenn die Betriebe ihre tatsächliche Kurzarbeit mit der Agentur für Arbeit abgerechnet haben“, heißt es weiter.

Arbeitslosengeld also Geld aus der Arbeitslosenversicherung bezogen im Mai 855 Personen, das sind 16 mehr als im April (plus 1,9 Prozent). Gegenüber Mai 2019 ist das eine Steigerung um 314 Personen beziehungsweise 58 Prozent.

Die Zahl der Arbeitslosen, die auf die steuerfinanzierte Grundsicherung (Arbeitslosengeld II) angewiesen sind, ist im Mai gesunken. Nur noch 935 arbeitslos gemeldete Personen (-15), sind auf Hartz IV angewiesen. Gegenüber Mai 2019 stieg hier die Zahl aber um 15,1 Prozent (123 Personen).