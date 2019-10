Friesoythe Er weiß genau, wann die Zeit reif ist. Und zwar für die Qualität, die er für sein Dry-Age-Beef haben möchte. Über drei bis fünf Wochen reift das Fleisch bei Rico Schlegels „True Wilderness“ in Friesoythe am Knochen. Dabei hängen die großen Rinderstücke in gekühlten und intensiv belüfteten Reiferäumen. Durch einen biochemischen Prozess im Fleisch wird es zart und bekommt einen intensiven Geschmack. Und am Ende landet es als Rindersteak oder Burger-Pattie auf dem Teller.

Der 37-jährige Schlegel lebt für die alte Handwerkskunst der Fleischveredelung. Kürzlich hat „Focus Business“ in Kooperation mit dem Institut Statista in der finalen Auswahl aus 1654 die 500 am schnellsten gewachsenen Unternehmen in 21 Branchen bundesweit ausgezeichnet. „True Wilderness“ befindet sich aktuell unter den Top 100 der „Wachstumschampions 2020“ – auf Platz 63 in der Gesamtwertung, in der Kategorie Großhandel auf Platz acht. „Wir freuen uns. Das ist eine schöne Auszeichnung. Wir waren ganz überrascht, dass wir so weit vorne sind“, sagt Schlegel.

Für ihn fängt die Fleischveredelung schon bei der Auswahl der Rinder an. „Wir kaufen nur hochwertige Grundprodukte mit einer schönen Fettperformance.“ Eine große Rolle spiele dabei die naturbelassene Qualität. Mittlerweile bezieht er das Fleisch bundesweit, 70 bis 80 Prozent kommen aber aus Nordwest-Deutschland. Schlegel: „Wir haben hier in der Region sehr gute Mastbetriebe.“

Bis der 37-Jährige sein eigener Chef wurde, ist es ein langer Weg gewesen. Der zweifache Familienvater ist eigentlich gelernter Metzger und erlernte sein Handwerk in einem kleinen Betrieb in Dresden, den der „Feinschmecker“ auszeichnete. Schlegel studierte Lebensmittel- und Fleischtechnologie. Vor dem Gang in seine Selbstständigkeit war er zuletzt Produktionsleiter in einem Geflügelschlachtbetrieb. „Zu groß, zu viel, zu schnell. Mich hat nichts mehr gereizt“, sagt er.

Bis zu seinem 30. Geburtstag, als er ein von einem Schlachter hoch angepriesenes Stück Fleisch auf dem Grill hatte. Doch das konnte qualitativ nicht halten, was versprochen worden war. In Restaurants habe er zwar qualitativ hochwertige Steaks auf der Karte gefunden, aber eben nicht aus Deutschland.

Und eben das wollte Schlegel miteinander verbinden. Er erweiterte sein Wissen über Veredelung und suchte nach einem geeigneten Gebäude, um den Betrieb aufzunehmen. Das fand er 2012 in Bösel. Wenn Schlegel an die Anfänge denkt, erinnert er sich daran, wie er mit einem 30 Kilogramm schweren Rinderrücken zwei Wochen vor Weihnachten im Schnee durch Hamburg gelaufen ist, um sein Produkt zunächst elitären Kunden anzubieten. Auch auf Sylt fand er die. Später stieg er ins Großhandelsgeschäft ein. Heute gibt es auch einen kleinen Direktverkauf. Übrigens wird erst mit der Veredelung begonnen, wenn ein Kunde bestellt hat.

Sehr viel Arbeit, Leidenschaft und Herzblut habe er in „True Wilderness“ gesteckt. 2016 ist die Firma zwecks Vergrößerung an die Emsstraße in Friesoythe gezogen. Seitdem hat sie sich in allen Bereichen stetig weiterentwickelt. Mittlerweile arbeiten dort etwa 30 Mitarbeiter in Verwaltung, Verpackung und Produktion. „Wir sind ein gutes und multi-kulturelles Team“, sagt Schlegel, der aber auch zugibt: „Man muss schon auf den Job richtig Lust haben, sonst ist er körperlich zu schwierig.“