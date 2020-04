Autozulieferer In Friesoythe: Staat greift Leoni unter die Arme

Friesoythe Der schon vor dem Ausbruch des Corona-Virus wirtschaftlich in schwieriges Fahrwasser geratene Autozulieferer Leoni AG hat eine staatliche Kreditbürgschaft über 330 Millionen Euro erhalten. Die Bürgschaft sei von der Bundesregierung sowie den Landesregierungen von Bayern, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen gewährt worden, teilte Leoni am Montag in Nürnberg mit.

Der Kabelhersteller hat unter anderem in Niedersachsen einen Standort in Friesoythe mit rund 600 Mitarbeitern. Hier war bei Ausbruch der Corona-Krise noch für 400 Mitarbeiter über Kurzarbeit nachgedacht worden, wurde allerdings aufgrund eines nicht so drastischen Einbruchs der Auflage wieder verworfen.

Der Friesoyther Standort gehört zur Kabelsparte „Wire & Cable Solutions“ (WCS), von dem sich das Unternehmen mit Stammsitz in Nürnberg in diesem Jahr noch trennen möchte.

Die Bürgschaft sei notwendig geworden, weil die meisten Leoni-Kunden ihre Produktion zurückgefahren hätten und damit signifikante Absatzrückgänge zu verzeichnen gewesen seien, teilte das Unternehmen weiter mit. „Die schnelle finanzielle Unterstützung wird dazu beitragen, die außerordentlichen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie zu bewältigen“, sagte Vorstandschef Aldo Kamper.