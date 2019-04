Friesoythe Bauplätze sind im gesamten Gebiet der Stadt Friesoythe Mangelware. Doch die Stadt arbeitet kräftig daran, immer wieder neue Angebote für bauwillige Bürger zu schaffen. Im Planungs- und Umweltausschuss des Friesoyther Stadtrates wurden am Montagabend wichtige Weichen für neue Baugebiete gestellt. In Altenoythe, Friesoythe, Markhausen und Neuscharrel könnten demnach über 80 Grundstücke entstehen.

• Bebauungsplan „Beiderseits der Schwaneburger Straße“

Für vordere Grundstücke links entlang der Schwaneburger Straße in Friesoythe könnte demnächst eine Hinterbebauung erlaubt werden. Diese Erlaubnis gilt für zwölf Flächen in Richtung Hexenberg, die zum Teil eine Grundstückstiefe von rund 75 Metern haben. Allerdings gilt für die hinteren Neubauten nur eine eingeschossige Bauweise, während direkt an der Straße eine zweigeschossige Bauweise zulässig ist. Die Bauplätze werden von den jeweiligen Besitzern privat vermarktet. Die Zufahrt ist nur über das Vordergrundstück möglich. Eine Bebauung ist laut Stadtverwaltung vermutlich ab Herbst dieses Jahres möglich. Ob auch tatsächlich jeder Grundstücksbesitzer eine Bebauung will, ist nicht bekannt.

• Bebauungsplan „Schwaneburger Straße“

Hier handelt es sich um eine Fläche im Dreieck zwischen Mehrenkamper Straße und Lindenweg in Friesoythe. Rund acht Bauplätze könnten dort entstehen. Drei in der Mitte liegende Grundstücke sollen über eine Stichstraße an der Mehrenkamper Straße erschlossen werden, die anderen liegen direkt an den beiden Straßen. Die Erschließung und Vermarktung liegt allein in privater Hand. Die Bebauung könnte in diesem Sommer losgehen.

• Bebauungsplan „Uhlenborgspfänder“

Das Baugebiet „Uhlenborgspfänder“ in Friesoythe ist im Besitz der Stadt Friesoythe und wird auch durch die Kommune vermarktet. Rund 20 Bauplätze sollen direkt an der Umgehungsstraße Oldenburger Ring zwischen der Straße „Hinter der Burgwiese“ und dem geplanten Neubaugebiet Mückenkamp entstehen. Erschlossen wird die Fläche über die Straße „Hinter die Burgwiese“ und soll auch eine verkehrliche Anbindung an das Gebiet „Mückenkamp“ bekommen. Hier könnte ab Frühjahr 2020 mit der Bebauung gestartet werden.

• Bebauungsplan „Schmaler Damm Nord“

In Altenoythe könnten demnächst etwa 18 Grundstücke angeboten werden. Diese befinden sich am Ende des Schmalen Damms direkt vor dem Regenrückhaltebecken. Bei diesem Baugebiet gab es lange Zeit die Problematik, dass sich ein Teil der Fläche in einer Hochwasserschutzzone befindet. Doch hier ist jetzt eine Lösung gefunden worden. Der Fußweg entlang des Regenrückhaltebeckens wird tiefergelegt. Durch diese Abgrabung erhöht sich das Volumen des Rückhaltebeckens. Eine Stichstraße mit Wendehammer wird alle Grundstücke erschließen. Was mit einer Baumreihe, die das Baugebiet durchzieht und teilweise direkt auf Grundstücksgrenzen steht, geschieht, ist noch nicht abschließend geklärt. Vermarktet werden die Grundstücke von der Stadt Friesoythe. Eine Bebauung ist ab Frühjahr 2020 vorgesehen.

• Bebauungsplan „Kreuzbreden Ost“

Die Stadtverwaltung ist derzeit damit beschäftigt, in Markhausen zwischen Industriering und „Über dem Vehnteich“ einen Bebauungsplan vorzubereiten. Dieser sieht unter dem Titel „Kreuzbreden Ost“ 18 Bauplätze als reines Wohngebiet und direkt am Industriering etwa drei Bauplätze im Mischgebiet vor. Die Erschließung des Wohngebietes erfolgt über die Nelkenstraße. Ein Lärmschutzwall soll das benachbarte Gewerbegebiet abgrenzen. Zwar befindet man sich erst am Beginn der Planungen und es sind auch noch nicht alle Grundstücksangelegenheiten geklärt, doch läuft alles reibungslos, könnte im Sommer 2020 mit dem Hausbau begonnen werden. Die Stadt Friesoythe wird die Erschließung und Vermarktung der ihnen gehörenden Flächen übernehmen.

• Wohnbebauung „Alter Schützenplatz“

Vor einigen Jahren wurde der Schützenplatz in Neuscharrel verlegt. Der Festplatz und eine Fläche in Privatbesitz könnten somit für eine Wohnbebauung genutzt werden. Fünf bis sechs Bauplätze, die über die Ludgeristraße erschlossen werden sollen, könnten so in dem Dorf entstehen. Die Vermarktung wird über die Stadt und in Teilen auch privat laufen. Baustart könnte schon im Sommer 2019 sein.

Eine angrenzende Fläche entlang der Achterhörner Straße kann dagegen nicht genutzt werden, da sie zu nahe an landwirtschaftlichen Stallungen liegt.