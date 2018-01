Friesoythe Es steht fest: An diesem Freitag, 12. Januar, eröffnet die neue Filiale des Fast-Food-Riesen Burger King an der Europastraße in Friesoythe. „Das Restaurant ist eines der ersten Restaurants in Deutschland im neuen Design von Burger King. Das neu konzipierte Design weckt ein wenig Nostalgie“, heißt es in der Pressemitteilung.

Das neue Restaurant schafft 30 neue Arbeitsplätze in der Region. „Unser Team ist schon Feuer und Flamme für die Eröffnung. Für die komplette Mannschaft sind wir aktuell aber auch noch auf der Suche nach qualifizierten Kolleginnen und Kollegen und freuen uns über Interessenten“, sagt Lahsen Feddoul, Geschäftsführer von Burger Kind Deutschland.

Die neue Filiale bietet ungefähr 120 Gästen im Innen- und Außenbereich Platz. Im Restaurant können die Gäste kostenlos W-Lan nutzen – natürlich gehört auch ein Drive-In-Schalter zur neuen Filiale. Der neue Standort verfügt außerdem über den „Coca-Cola Freestyle“ – ein Getränkespender, der über einen Touchscreen gesteuert wird. Dort können sich die Gäste selber Getränke mixen. „Rund 100 verschiedene kohlensäurehaltige Getränke stehen zum Ausschank bereit – die Hälfte davon sind kalorienarm oder kalorienfrei“, so heißt es in der Mitteilung. Außerdem können Getränke kostenlos nachgefüllt werden.

Mit über 15 000 Filialen weltweit gehört Burger King hinter den Konkurrenten Mc Donalds, Subway, Starbucks, und Kentucky Fried Chicken zu den fünf größten Fast-Food-Ketten der Welt. Insgesamt gibt es in Deutschland mehr als 700 Filialen der Burger King-Gruppe.