Friesoythe /Cloppenburg Kann ein in die Natur geworfenes Salamibrötchen tatsächlich eine riesige Katastrophe auslösen? Ja, es kann. Bei der Katastrophe handelt es sich um die Afrikanische Schweinepest (ASP). Und Experten sind sich einig, dass weggeworfene Speisereste von Reisenden, Arbeitern oder Erntehelfern aus dem Osten ein sehr wahrscheinlicher Übertragungsweg dieser Seuche ist – wenn nämlich Wildschweine die möglicherweise mit Erregern belasteten Reste fressen, sich infizieren und die Krankheit weiter verbreiten.

Sollte die ASP im Landkreis Cloppenburg ausbrechen, wäre das Ausmaß der wirtschaftlichen Schäden beachtlich. Zum Vergleich: Bei der Schweinepest von 1993 bis 1995 entstand in Niedersachsen ein geschätzter Gesamtschaden von einer halben Million Euro. Es wird daher sehr genau darauf geschaut, wie sich die Seuche entwickelt.

Wie ist die Ausgangslage?

Die Afrikanische Schweinepest ist in Deutschland bislang nicht ausgebrochen, stellt aber schon seit einiger Zeit eine Bedrohung für die Schweinehalter mit über 1,8 Millionen Schweinen im Landkreis Cloppenburg dar. Die Brisanz hat in den vergangenen Wochen zugenommen, denn die Seuche ist bedrohlich nah an Deutschland herangerückt. Vor knapp zwei Wochen gab es mehrere Seuchenfälle bei Wildschweinen in Polen, keine 100 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt. Die Pest ist für den Menschen nicht schädlich. Für Landwirte wäre ein Ausbruch gravierend. Würde die Seuche bei Wildschweinen festgestellt, wären für den Schweinehalter in diesem Gebiet Schweinetransporte verboten. Sollte die Seuche bei Hausschweinen ausbrechen, müssten alle Tiere im Stall gekeult werden.

Ist der Landkreis auf den Seuchenfall vorbereitet?

Eindeutig ja. Wie der Landkreis Cloppenburg mitteilt, finden seit rund zwei Jahren regelmäßige Informationsveranstaltungen zum Thema ASP für Landwirte, Jäger und Tierärzte statt. Im Jahre 2018 wurde außerdem eine Tierseuchenübung durchgeführt, die einen Ausbruch der ASP bei einem Wildschwein im Bereich der Thülsfelder Talsperre zum Thema hatte. In einer weiteren Übung in diesem Jahr wurden die Auswirkungen eines ASP-Ausbruchs beim Wildschwein auf die beteiligten Wirtschaftskreise (Landwirte, Viehhandel, Schlachtbetriebe, Futtermittelbetriebe) behandelt. Die im Landkreis Cloppenburg ansässigen Schlachtbetriebe wurden bezüglich der Erstellung von Tierseuchenkrisenplänen beraten.

Zusammen mit den Straßenmeistereien wurden vom Kreislandvolk finanzierte mehrsprachige Hinweisschilder auf den Parkplätzen an den Bundesstraßen und Autobahnen aufgestellt. Auf den Schildern wird darauf hingewiesen, dass Speiseabfälle in Abfallbehältern zu entsorgen sind. Die für die Tierseuchenbekämpfung zuständigen Mitarbeiter nehmen fortlaufend an Fortbildungsveranstaltungen teil. Im Landkreis Cloppenburg erlegte Wildschweine werden im Rahmen eines Monitorings stichprobenartig auf Schweinepest untersucht. Auf den Schlachthöfen werden auffällige Schweine untersucht.

Was müssen Schweinehalter beachten?

Halter von Schweinen müssen die Vorgaben zur Biosicherheit strikt einhalten. Hier geht es zum Beispiel um Schutzkleidung und Kadaverlagerung. Der Kreis hat die Kontrollen intensiviert. Es dürfen keine Speiseabfälle an Schweine verfüttert werden. Landwirte, die auch Jäger sind, sollten nach einem Kontakt mit Wildschweinen nicht mit Jagdkleidung den Stall betreten.