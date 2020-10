Covid-19-Pandemie: Corona-Tests für alle im Elisabethhaus

Friesoythe Jetzt wird überall gesucht: Eine Mitarbeiterin und drei Bewohner des Seniorenheims St.-Elisabeth-Haus in Friesoythe sind positiv auf das Corona-Virus getestet. Nun werden alle Mitarbeiter und Bewohner des Altenheims abgestrichen. Das berichtet Bernd Wessels, Geschäftsführer der St.-Marien-Stiftung, die Trägerin des Elisabethhauses, des St.-Marien-Krankenhauses und eines Pflegedienstes ist.

Die Mitarbeiterin, die in der Pflege arbeitet, hatte sich vorschriftsmäßig gemeldet, als sie Anzeichen einer Erkrankung bemerkte. Sie war getestet worden, das positive Testergebnis lag am späten Montagabend vor. Daraufhin waren am Dienstagmorgen die fünf Altenheimbewohner abgestrichen worden, mit denen die Pflegerin engeren Kontakt hatte. Auch müssen die fünf Bewohner für 14 Tage in Quarantäne. Sie werden auf ihren Zimmern versorgt.

Am Dienstagabend kam dann aus dem Labor die Nachricht: Drei Bewohner tragen das Covid-19-Virus. Bei einem der Bewohner ist die Virenlast hoch, die beiden anderen haben nur eine geringe Virenlast.

Die Entscheidung des Gesundheitsamtes fiel am Mittwochmorgen: 130 Personen sollen insgesamt in die Reihentestung aufgenommen werden, berichtet Kreissprecher Sascha Rühl. Mit den Abstrichen soll am Mittwochabend begonnen werden. Das übernehmen die Mitarbeiterin der Marien-Stiftung selber. Mit Ergebnissen sei Donnerstagabend zu rechnen, so Rühl. Die Auswertung übernimmt das Oldenburger Labor des Landesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Laves), das in der Regel alle Corona-Tests übernimmt, die der Landkreis Cloppenburg hat abstreichen lassen.

Auch die Kontaktermittlung für die vier positiv Getesteten aus dem Elisabethhaus übernimmt das Gesundheitsamt des Landkreises. Die Mitarbeiterin und ihre engsten Kontaktpersonen – die als K1 bezeichnet werden – sind in Quarantäne. Ebenso die drei Senioren.

„Unsere Bewohner zeigen weiterhin keine Symptome“, berichtet Bernd Wessels. Da zwei Betroffene bettlägerig seien, hätten sie das Virus vermutlich nicht so sehr gestreut. Weiterhin wird davon ausgegangen, dass es beim Anreichen des Essen zu einer Übertragung gekommen sein muss. Denn in dieser Situation sind Pflegende und Bewohner länger in Kontakt und nur derjenige, der das Essen anreicht, kann eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.

Wessels geht davon aus, dass bei einer Reihentestung noch ein paar mehr Infizierte entdeckt werden, die ohne Symptome sind. „Das ist nichts Außergewöhnliches, nichts Dramatisches“, sagt Wessels. Auch beim Krankenhauspersonal gebe es derzeit einen Infizierten. Auch hier werde die Situation professionell angegangen, der Infizierte und seine engen Kontaktpersonen befänden sich in Quarantäne. In den übrigen Bereichen der St.-Marien-Stiftung – Krankenhaus, Pflegedienst und Verwaltung – wird weiterhin nur getestet, wenn jemand Symptome hat.

Alle Mitarbeiter sind seit dem 1. August verpflichtet selbst ihre Symptome, etwa die Temperatur, zu überprüfen und in einem Symptom-Tagebuch zu protokollieren. Sie müssen auf den Dienstplänen abzeichnen, dass sie dieses getan haben, denn aus Datenschutzgründen werden die Protokolle nicht kontrolliert.