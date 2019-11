Friesoythe Hätte man das nicht im Vorfeld feststellen können? Schließlich sei doch extra ein Gutachten erstellt worden. Dieser Einwand kam gleich von mehreren Ratsmitgliedern auf der Ratssitzung am Mittwochabend im Rathaus am Stadtpark. Dabei geht es um die Sanierung der Burgwiese und darum, dass nun wohl doppelt so viel Müll unter der Grasnarbe liegt als angenommen. Statt 3200 Tonnen sind es wohl eher 6000 bis 6500 Tonnen. Und die Kosten der Sanierung werden sich wohl von 580 000 Euro auf fast 1,2 Millionen Euro erhöhen.

„Das Gutachten ärgert mich. Hätten wir vorher von dem Ausmaß gewusst, hätten wir sofort auch größere Fördermittel einwerben können“, sagte CDU-Fraktionsvorsitzender Karl-Heinz Krone. Damit traf er das größte Problem der neuen Entwicklung. Denn auf Grundlage des Gutachtens wurden Kosten von rund 580 000 Euro ermittelt, die mit 344 500 Euro vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und vom Land Niedersachsen übernommen werden. Ob nun auch die zusätzlichen rund 600 000 Euro förderfähig sind, ist derzeit noch völlig unklar.

„Diese Situation haben wir uns alle nicht gewünscht“, sagte Bürgermeister Sven Stratmann. Man habe bei den im Vorfeld vorgenommenen Probebohrungen vermutlich einfach Pech gehabt und bei den Stichproben am Müll vorbeigebohrt. Außerdem sei das aktuelle Gutachten auf Grundlage eines schon bestehenden Gutachtens aus den 1990er Jahren aufgebaut worden. Das sei im Nachhinein ein Fehler gewesen. „Das ist sehr ärgerlich“, sagte Stratmann.

Man könne jetzt aber nicht einfach aufhören, sagte der Bürgermeister. Das sah auch Krone so: „Die Notwendigkeit ist unbestritten.“ Und SPD-Ratsvorsitzende Renate Geuter ergänzte. „Es geht kein Weg daran vorbei. Wir wollen den Platz multifunktional nutzen. Und es geht schließlich auch um den Schutz des Grundwassers.“ Der Friesoyther Stadtrat stimmte am Ende der Diskussion einstimmig für die Bereitstellung der zusätzlichen 600 000 Euro.• • Das Areal an der Soeste wurde in den 1960er Jahren als öffentliche Müllhalde genutzt. Der Abfall wurde dort vergraben und später einfach zugeschüttet. Zu dieser Zeit war das nicht ungewöhnlich. Hausmüll, Glas, Textilien, Asche, Leder, Kunststoffe, Sperrmüll, Bauschutt und Aushub im Zuge des Baus der B 72 gehören zu den Altlasten. Auch eine Bombe soll nach Angaben eines Zeitzeugen auf dem Areal vergraben liegen. Daher werden alle Erdarbeiten von einem Kampfmittelbeseitigungsdienst begleitet.

Das Gelände soll künftig im vorderen Bereich an der Thüler Straße zum Bau einer Kindertagesstätte genutzt werden, der hintere Bereich soll zu einem multifunktionalen Veranstaltungsort umgestaltet werden.