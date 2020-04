Ehrenamt: Besonders engagierte Menschen gesucht

Friesoythe „Ehrenamtliches Engagement sichert den sozialen Zusammenhalt und ist deswegen unverzichtbar für das Funktionieren unserer Gesellschaft. Gerade in dieser Krisenzeit sollten wir uns auf den Zusammenhalt und die Gemeinschaft besinnen, natürlich mit der notwendigen körperlichen Distanz“, sagt Friesoythes Bürgermeister Sven Stratmann. Verschiedene Aktivitäten während der Corona-Zeit, wie Nachbarschaftshilfe, musikalische Projekte oder Einkaufsdienste kennzeichneten auch jetzt das Zusammenleben in der Stadt und ihren Ortschaften.

Anlässlich des „Tag des Ehrenamtes“ würdigt die Niedersächsische Landesregierung am 19. September besonderes ehrenamtliches Engagement von Bürgerinnen und Bürgern. Dazu seien auch Personen des Landkreises Cloppenburg und damit der Stadt Friesoythe eingeladen, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung.

Geehrt werden Ehrenamtliche aller Alters- und Bevölkerungsgruppen, beispielsweise aus den Bereichen Soziales, Jugend, Kultur, Kirche, Katastrophen- und Brandschutz, Sport, Umwelt-, Natur- und Tierschutz, Wirtschaft, Justiz sowie Unterstützung von Hilfebedürftigen. Die ehrenamtliche Tätigkeit sollte mindestens zwei Jahre lang ausgeübt und die vorgeschlagene Person sollte bisher nicht mit einer staatlichen Auszeichnung geehrt worden sein. Kommunale Amtsträger seien ebenfalls nicht vorgesehen. Für den Landkreis dürften sechs ehrenamtlich Tätige vorgeschlagen werden. Die Niedersächsische Staatskanzlei werde dann eine Auswahl treffen, heißt es weiter.

Vorschläge können bis zum 24. April bei der Stadt Friesoythe per E-Mail an rathaus@friesoythe.de oder postalisch (Stadt Friesoythe, Alte Mühlenstraße 12, 26169 Friesoythe) eingereicht werden. Bei den Meldungen sind folgende Angaben zu berücksichtigen:

• Name, Anschrift und Telefonnummer des Ehrenamtlichen und des Einreichenden

• Geburtsdatum und -ort des Ehrenamtlichen

• Dauer und Art sowie kurze Beschreibung der ehrenamtlichen Tätigkeit sowie gegebenenfalls herausragende Leistungen im Zusammenhang mit dieser Tätigkeit.