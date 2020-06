Einsatz In Friesoythe: Polizei schließt Gaststätte

Friesoythe Im Rahmen einer Kontrolle stellte die Polizei am Samstag, 6. Juni, in Friesoythe fest, dass eine Gaststätte an der alten Mühlenstraße, bei der die Schankwirtschaft gegenüber der Speisewirtschaft überwog, entgegen der zu diesem Zeitpunkt geltenden Verordnung betrieben wurde.

Zudem hielten die vor Ort anwesenden Gäste den Mindestabstand nicht ein. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. Ein Verantwortlicher der Gaststätte verhielt sich einsichtig und kooperativ, teilte die Polizei mit. Die Gaststätte wurde anschließend geschlossen. Seit diesem Montag ist die Öffnung von Kneipen unter Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen aber wieder erlaubt.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen