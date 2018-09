Friesoythe Alle Jahre wieder: Verlässlich füllen sich seit Anfang September die Regale im Einzelhandel wieder mit Weihnachtsartikeln jeglicher Art. Auch vor Friesoythe macht der spätsommerliche Weihnachtszauber nicht Halt. Bei molligen 24 Grad begebe ich mich auf Spurensuche.

Erste Station: Ein Drogeriemarkt. Hier fallen die ersten Lebkuchen, Spekulatius und Dominosteine auf zwei schmalen Regalen kaum auf. „Geht ja noch“, denke ich, und begebe mich in den nahegelegenen Supermarkt. In Kassennähe ist zwar das Oktoberfest präsenter, auf Höhe der Süßwarenabteilung stehen im Mittelgang jedoch die ersten Marzipankartoffeln. Direkt daneben stapeln sich Herzen, Sterne, Brezeln, Spekulatius, Pfeffernüsse, Elisenlebkuchen. Sogar Zimtsterne, Vanillekipferl und das Grundgerüst fürs eigene Lebkuchenhaus gibt es hier schon.

Wer kauft das Zeug denn, wenn das Wetter eher Laune auf die letzte Sommerparty macht? So wenige scheinen es gar nicht zu sein, immerhin weisen die weihnachtlich gefüllten Paletten und Kartons schon einige Lücken auf.

Im nächsten Supermarkt ist die Weihnachtsauswahl etwas kleiner. Zwischen den Regalen für Aufbackbrötchen und Vollkornbrot werden auf vergleichbar wenigen Paletten Lebkuchen, Spekulatius, Dominosteine und Stollen angeboten. Letztere finden sich daneben auch in einer Brot- und Kuchenauslage zwischen verpackten Marmorkuchen und Milchhörnchen. Vor dem Supermarkt frage ich Passanten, was sie denn von Weihnachtsgebäck im September halten. Der Tenor lautet: Es ist doch ein wenig früh und warm dafür. Bei 30 Grad draußen sei die Lust auf Lebkuchen eher gering, ab Mitte Oktober könne sie sich jedoch schon vorstellen, Weihnachtsleckereien zu kaufen, sagt eine Frau. Es sei aber auch vom Wetter abhängig. „Situationsbedingt“, und das nicht nur in Bezug aufs Wetter, ist hingegen der Hunger auf Weihnachtsgebäck einer weiteren Dame. Sie könne sich vorstellen, „nachher spontan etwas davon mitzunehmen“.

Daten und Fakten Der durchschnittliche Pro-Kopf-Verbrauch der Deutschen an Adventssüßigkeiten liege seit mehreren Jahren bei gut einem Kilogramm pro Jahr, so der Bundesverband der deutschen Süßwarenindustrie unter Berufung auf Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Der Großteil der von den deutschen Herstellern produzierten Saisongebäcke werde auf dem heimischen Markt verkauft, nur rund ein Fünftel gehe in den Export. Mitten im Hochsommer haben viele Hersteller mit ihrer Lebkuchenproduktion begonnen. Und auch andere Weihnachtsleckereien wie Spekulatius, Stollen und Zimtsterne haben Anfang August schon die Backstraßen passiert. Im September müssen die Supermarkt-Regale gefüllt sein, wie Hersteller berichteten. Wann der richtige Zeitpunkt für den Verkauf von Dominosteinen, Spekulatius und Lebkuchen ist, ist jedes Jahr umstritten. Laut einer Umfrage des Marktforschungsinstituts GfK im vergangenen Jahr sind drei Viertel der Verbraucher gegen einen Verkauf bereits Anfang September.

Danach führt mich meine Tour in einen Discounter – und ich bin überrascht: Aufmerksam gehe ich die Regale auf und ab und finde partout keine Weihnachtsartikel. Ob der Weihnachtswahnsinn hier etwa boykottiert wird? Nun ja, nicht ganz: An der Kasse stehen dann doch, fast schüchtern, erste Spekulatius und sternförmige Kekse in kleinen Tüten. An der Kasse daneben werden Schaumküsse im „Sommer-Mix“ angeboten.

Blieb ich bislang zumindest von Weihnachtsmännern verschont, sieht es im Dekogeschäft ganz anders aus: Ein 80 Zentimeter großer Nikolaus lugt aus einem Karton, in den Regalen glitzern und funkeln bereits Sterne, Tannenbäume und Baumkugeln. „Schnell wieder raus“, denke ich und mache noch einen Abstecher zum Baumarkt. Auch hier fängt es langsam an. Wer Kugeln und Lichterketten in sämtlichen Farben und Formen sucht, wird fündig. Letztere können ja auch im Sommer nett sein. Nikoläuse und Schneemänner aus Holz lösen bei mir jedoch noch keine Vorfreude aufs Fest aus.

Im Übrigen finde ich Lebkuchen und dergleichen ganz lecker. Am liebsten mag ich Printen. Aber eben frühestens ab der ersten Schmuddelwetterlage im November.