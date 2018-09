Friesoythe Mit den obligatorischen Hammerschlägen auf den Amboss ist am Freitagabend das 9. Friesoyther Eisenfest gestartet. Gemeinsam mit Vertretern des Handels- und Gewerbevereins begrüßte Bürgermeister Sven Stratmann von einer Bühne in der Ortsmitte aus die Gäste.

Er freue sich, dass zum 710. Geburtstag der Stadt Friesoythe die Innenstadtsanierung gestartet sei und diese gut vorankommen würde. „Das ist vor allem den Straßengemeinschaften zu verdanken, die sich toll einbringen“, bedankte sich der Bürgermeister für das Engagement.

Kurz vor der offiziellen Eröffnung ehrte Stratmann im Rahmen eines kleinen Empfangs in der Wassermühle Bürger der Stadt, die Besonderes geleistet haben. Am Abend ging es mit einer Party und der Band „Line Six“ weiter.

An diesem Samstag kommen vor allem Freunde alter Fahrzeuge auf ihre Kosten. Ab 15 Uhr gehen bei der Friesoythe Classic rund 60 Oldtimer und Youngtimer auf den Rundkurs durch die abgesperrte Innenstadt. Das Thema Eisen kommt an diesem Tag aber auch nicht zu kurz. „Schmieden für Europa“ heißt es, wenn im Schmiedezelt Schüler aus Friesoythe und der polnischen Partnerstadt Swiebodzin gemeinsam Eisen bearbeiten. Nach einer Feuershow, die um 19.30 Uhr in der Stadtmitte beginnt, schließt sich um 20 Uhr eine Party mit der Showband „Sturmflut“ an.

Zu einem verkaufsoffenen Sonntag laden alle Kaufleute der Stadt ein. Von 13 bis 18 Uhr sind die Geschäfte in der für Autos gesperrten Innenstadt geöffnet. Überall auf den Straßen wird es zahlreiche Aktionen, Live-Musik und Verpflegungsstände geben. An manchen Stellen präsentieren Schmiede auch das alte Schmiedehandwerk.

Programm Samstag: 15 Uhr: Schmieden für Europa mit Schülern aus Friesoythe sowie der Partnerstadt Swiebodzin (Polen), Stadtmitte 15 Uhr: 6. Eisenstadt-Rallye – Friesoythe Classic, Chrom, Glanz und Nostalgie in der Innenstadt. Start: Kirchstraße/Stadtmitte, Rundkurs durch die Innenstadt. Infos: www.msc-oldenburg.de 17.30 Uhr: Kurzstreckenmessung aller Fahrzeuge der Eisenstadt-Rallye (Stadtmitte) 19.30 Uhr: Feuershow (Stadtmitte) 20 Uhr: Rock-/Pop- und Showband „Sturmflut“ aus Cloppenburg tritt auf, Bühne Stadtmitte Sonntag: 13 bis 18 Uhr: Verkaufsoffener Sonntag und Aktionen des HGV in den Geschäften und auf den Straßen. Die niederländische Band „Utlopers“ performt auf der Bühne (Stadtmitte) und auf den Straßen.