Friesoythe So schön es auch aussieht: Sobald die Blätter von den Bäumen fallen, wird das bunte Herbstspektakel für viele zur Plage. Doch wohin mit all dem Laub?

„Das ist viel Arbeit“, sagt Kevin Röhll, Mitarbeiter des Baubetriebshofs Friesoythe. Für die Entsorgung des Laubs auf öffentlichen Plätzen in Friesoythe ist der Baubetriebshof zuständig. Seit dieser Woche sind die Mitarbeiter mit der Laubbeseitigung an Schulen, Kindergärten und weiteren städtischen Einrichtungen beschäftigt. „In den kommenden sechs bis acht Wochen sind wir unterwegs“, sagt Ludger Lammers, Leiter des Bauhofs. Insgesamt werden dabei rund 600 Kubikmeter Laub zusammenkommen, schätzt Lammers. Er betont, dass auch Privatanlieger von städtischem Grund in der Pflicht stehen, Laub beiseite zu räumen – etwa auf städtischen Gehwegen vor dem privaten Grundstück. Dies sei vergleichbar mit dem Winterdienst. „Wer im Winter streupflichtig ist, muss im Herbst auch Laub räumen.“ Immerhin sei die Rutsch- und infolgedessen die Verletzungsgefahr auf nassem Laub ähnlich hoch wie bei Glatteis.

Entsorgen können Friesoyther Laub von privaten Flächen – sofern der Platz reicht – in der Biotonne oder auf dem Kompost. Größere Mengen können auf der Abfalldeponie Sedelsberg oder beim Entsorgungszentrum Stapelberg abgegeben werden. Der Landkreis Cloppenburg berechnet dafür jedoch Gebühren von 2,50 Euro für bis zu 0,25 Kubikmeter Laub, 5 Euro für bis zu 0,5 Kubikmeter und 10 Euro für bis zu einem Kubikmeter Laub. Auch die Wertstoffsammelstelle in Friesoythe nimmt gegen Gebühren Laubabfälle entgegen. Näheres zu den Öffnungszeiten der genannten Entsorgungsstellen finden Sie online unter:

Gartenbesitzer sollten allerdings nicht voreilig ihr gesamtes Laub entsorgen. Stattdessen können sie Tieren und Pflanzen etwas Gutes tun. Ute Humburg von der Nabu-Ortsgruppe Friesoythe rät, Laub auf Beeten oder unter Hecken, Sträuchern und Bäumen zu verteilen – als Wärmespeicher: „Das dient den Pflanzen als Frostschutz, und Igel finden dort Unterschlupf.“ Auch Vögel profitieren von Laubhaufen im Garten: Insekten verkriechen sich gern darin – ein Gaumenschmaus für Piepmätze.