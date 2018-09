Friesoythe Der Sommer will allem Anschein nach kein Ende nehmen. Einer, der die Folgen dieses langen, heißen Sommers nun bereits zu spüren bekommt, ist Heino von Garrel. Der 48-Jährige betreibt den Friesoyther Frischehof an der Ellerbrocker Straße in Friesoythe. Über seinen Hofladen und drei Kartoffelautomaten – auf dem Hof, an der Spreestraße hinterm Lidl-Markt in Friesoythe und gegenüber dem Netto-Markt in Ramsloh – verkauft er unter anderem Speisekartoffeln.

Mit der Spätkartoffelernte waren er und seine zwei Erntehelfer in diesem September außergewöhnlich schnell durch. „Nach zwölf Tagen waren wir fertig. Wir haben etwa ein Drittel weniger Zeit für die Ernte gebraucht als üblich. das spiegelt sich auch in dem Ernteertrag wider“, erzählt Heino von Garrel. Im Klartext heißt das, dass er in diesem Spätsommer etwa 30 bis 50 Prozent weniger Ernte eingefahren hat als im Vorjahr.

Daten und Fakten rund um die Kartoffel Die Kartoffel gehört weltweit zu den wichtigsten Nahrungsmitteln. Ihr deutscher Name leitet sich vom italienischen Tartufolo für Trüffel ab. Wie die Tomate ist die Kartoffel ein Nachtschattengewächs. Die nahrhafte Knolle stammt ursprünglich aus Südamerika. Größter Produzent ist heute China, gefolgt von Indien, Russland, der Ukraine und den USA. Deutschland kommt erst auf Platz sechs. Gut 11,7 Millionen Tonnen wurden 2017 nach Angaben des Statistischen Bundesamtes bundesweit geerntet, in China sind es jährlich rund 100 Millionen Tonnen. Im Vorjahr wurden Kartoffeln bundesweit auf mehr als 250 000 Hektar angebaut, allein 112 000 davon in Niedersachsen, Deutschlands Kartoffelland Nummer eins. Der deutsche Verbrauch lag 2016/2017 laut Bundes-Agrarministerium bei 58 Kilogramm je Einwohner. Der Preis für Kartoffeln ist in den vergangenen zehn Jahren bis 2017 mit einer Steigerung von 5,2 Prozent relativ konstant geblieben. Im Vergleich zum Vorjahr sank der Kartoffelpreis 2017 um 5,9 Prozent. Den Durchbruch der Kartoffel als Massennahrungsmittel brachte die Industrialisierung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die Stärke, Eiweiß, Vitamine und Mineralien enthaltende Knolle mauserte sich zu einem hochwertigen Veredelungsprodukt und findet sich heute in unzähligen Nahrungsmitteln wieder, selbst in Gummibärchen. Der Siegeszug des Fast Foods wäre ohne die Kartoffel – in Form von Pommes und Kartoffel-Chips – kaum möglich gewesen.

Die Gründe dafür liegen laut Heino von Garrel auf der Hand: „Es war einfach viel zu trocken.“ Er betreibt den Hof bereits seit 1997, auch trockene Jahre gab es seither. „Aber so etwas wie dieses Jahr habe ich noch nie erlebt“, sagt der Landwirt. Die Ernteeinbußen bedeuten für ihn weniger Einnahmen. Und die Einbußen ergeben sich nicht nur aus dem geringeren Ernteertrag. Heino von Garrel präsentiert einen exemplarischen Erntekorb der Sorte Belana: Darin befinden sich nur wenige große Knollen – „wir hatten auch schon größere“ –, einige mittelgroße und eine ganze Menge kleine Knöllchen. „Nicht alles, was wir geerntet haben, können wir auch verkaufen“, sagt der Landwirt. Die ganz kleinen Kartoffeln, die sich nicht als Verkaufsware eignen, werden als Futtermittel für Kühe verwendet.

Folgen hat die magere Kartoffelernte auch für die Verbraucher. „Die müssen tiefer in die Tasche greifen“, sagt Heino von Garrel. Ob der Kartoffelpreis jetzt noch steigt, kann er nicht sagen. „Aufgrund der kleinen Ernte sind sie aber teurer als im vergangenen Herbst.“

Die von Garrels bieten ihre Kartoffeln ganzjährig zum Verkauf an. Ob die Vorräte wie üblich bis Juni reichen, ist derzeit noch nicht klar. Den Kartoffelanbau aufzugeben steht für Heino von Garrel allerdings außer Frage: „Ganz sicher nicht! Die Kartoffel ist eines unserer Standbeine, und das bleibt auch so.“ Es gebe eben, so sagt er, immer mal gute und dann wieder weniger gute Jahre. In Zukunft, so vermutet der Landwirt, werde der Kartoffelanbau ohne Beregnungsanlage aber vermutlich schwierig. „Das ist allerdings mit Mehraufwand und erhöhten Stromkosten verbunden“, sagt Heino von Garrel. Und dies könne sich dann wiederum in den Preisen bemerkbar machen.

Mit höchstens der Hälfte der üblichen Erträge rechnet der Ellerbrocker Landwirt Willi Peters. Er steht derzeit täglich für die Stärkekartoffelernte auf dem Roder, eine staubige Knochenarbeit, die man „keinem Normalsterblichen zumuten“ könne. Die Trockenheit führte nicht nur zu kleineren und weniger Kartoffeln. Auch die Erntebedingungen werden dadurch erschwert. „Die Kartoffeln lassen sich schwer von den Stämmen lösen. Es ist schwierig, verlustfrei zu roden“, erzählt der Landwirt.

Zusätzlich zu dem Minderertrag bereitet ihm Sorge, dass einzelne Sorten bereits austreiben. Dadurch verliere die Knolle an Stärke, „und wir werden nach Stärkegehalt bezahlt“.

Die Ernteeinbußen bekommt auch er finanziell zu spüren. „Das ist ein finanzieller Rückschlag. Da hilft nur: kürzertreten“, sagt Willi Peters. Er hat dieselben Kosten wie sonst auch, „nur der Ertrag fehlt eben“. Allerdings sei dies in der Landwirtschaft nichts Neues. Auf staatliche Unterstützung in extremen Erntejahren pocht er nicht: „Das ist eben der Markt. Der ordnet sich selbst. Wir wollen nur faire Preise. Dann können wir gegensteuern.“ Wie er auf heiße, trockene Sommer, die scheinbar zur Regel werden, in Zukunft reagieren soll, weiß er nicht. „Eine Alternative ist, die Felder zu beregnen. Aber ob das immer so umweltfreundlich ist?“ fragt er sich. Schließlich könnten ja nicht alle Bauern anfangen, das Grundwasser abzugraben.

Ans Aufgeben denkt aber auch er nicht: „Ja, das ist wirklich dramatisch. Aber man muss positiv denken.“ Und zum Beispiel auf ein besseres Erntejahr hoffen.