Friesoythe Der Plan, auch den dritten Teil der Friesoyther Umgehungsstraße zu bauen, steht. Doch noch ist nicht die gesamte Fläche für den Trassenverlauf zwischen Pehmertanger Weg und Ellerbrocker Straße im Besitz der Stadt. Nach Informationen unserer Zeitung sollen es noch zwei Besitzer sein, die sich querstellen. Weitere Gespräche wird es aber nicht geben, sagte Erste Stadträtin Heidrun Hamjediers am Dienstag im Gespräch mit unserer Zeitung. Man müsse jetzt final abwarten.

Doch viel Geduld hat die Stadt Friesoythe nicht mehr. „Wir sind bereits im Verfahren zur Besitzeinweisung, die entsprechenden Gutachten sind beantragt. Trotzdem hoffen wir natürlich, dass wir uns mit den verbleibenden Eigentümern noch auf dem Verhandlungswege einigen können“, sagte Hamjediers. Bei einer Besitzeinweisung handelt es sich um ein beschleunigtes Enteignungsverfahren. Diese Maßnahme kann eine Kommune ergreifen, wenn das Vorhaben dem Wohl der Allgemeinheit dient, ein Planfeststellungsbeschluss vorliegt, es vorher erfolglose Bemühungen gegeben hat, die Flächen im Verhandlungswege zu erwerben und zwei Mal ein angemessener Preis angeboten worden ist.

Die Zeit drängt, denn die Straße mit der Bezeichnung „Münsterlandring“ muss bis April 2022 fertig sein. So lange ist der für die Maßnahme dringend erforderliche Planfeststellungsbeschluss gültig. Der früheste Baubeginn liegt laut Planungen der Stadt im März 2020, der späteste im Januar 2021. Es wird eine einjährige Bauzeit veranschlagt, so dass laut diesem Zeitplan die Frist eingehalten werden kann.

Zu den Kosten konnte die Erste Stadträtin noch keine belastbaren Zahlen nennen. Nur so viel: Vor acht Jahren seien Kosten in Höhe von knapp zwei Millionen Euro für die 1,78 Kilometer lange Strecke ermittelt worden. „Aktuell bereiten wir eine neue Kostenschätzung auf der Grundlage der aktuellen Preise vor. Es ist davon auszugehen dass das Vorhaben teurer wird“, so Hamjediers.

Der Münsterlandring ist der dritte Teil der Ortsumgehung. Während die ersten beiden Abschnitte (Oldenburger Ring, Niedersachsenring) in den Jahren 2005 bis 2008 gebaut wurden, war beim dritten Teilabschnitt plötzlich Schluss. Es gab in den vergangenen zehn Jahren immer wieder Bemühungen, das letzte Teilstück zu realisieren, doch es gab auch immer wieder Probleme beim Grunderwerb. Vom Instrument der Enteignung wurde Abstand genommen.