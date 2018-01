Friesoythe Er heißt Abrahim Chaker. Doch wenn man in Friesoythe nach diesem Namen fragt, kommt man nicht weit. „Mein Spitzname war von Anfang an Ibo“, sagt der Syrer, der seit 1989 in Deutschland lebt. Und genau unter diesem Namen macht er jetzt auch seine erste eigene Kneipe auf. „Ibo’s Eck – die kleine Kneipe“ eröffnet am nächsten Freitag, 2. Februar, an der Barßeler Straße.

„Ich wollte schon immer mal eine eigene Kneipe haben. Gemütlich, locker und ganz entspannt soll es hier werden. Die Gäste sollen sich wohlfühlen“, sagt Ibo. Und diese neue Kneipe ist nicht weit von seiner alten Wirkungsstätte entfernt. Direkt neben der neuen Gastwirtschaft befindet sich die Pizzeria „La Roma“, die er noch bis zum vergangenen Jahr geleitet hat. „Mit ,La Roma’ hat unser Leben in Friesoythe 2004 angefangen – genau an der Stelle, wo jetzt die Kneipe steht. Erst 2008 sind wir mit der Pizzeria in das neue Gebäude gezogen. Und jetzt übernimmt mein Cousin den Laden“, sagt Ibo, damit er sich ganz seiner neuen Leidenschaft widmen kann. Dafür hat er an der alten Stelle seiner Pizzeria extra ein neues Wohn- und Geschäftshaus bauen lassen. Jetzt wohnt der Wahl-Friesoyther direkt hinter seiner neuen Gaststätte.

Mit einem großen Sektempfang geht es am Freitag ab 18 Uhr los. „Zum Start gibt es zwei Fässer Freibier“, sagt der neue Gastwirt. Danach hat sein Lokal montags bis mittwochs von 16 bis 3 Uhr, freitags und samstags von 14 bis 6 Uhr sowie sonntags von 10 bis 13 Uhr und 17 bis 0 Uhr geöffnet. „Sonntagmorgen ist Frühschoppen. Jedes erste Bier geht dann aufs Haus“, sagt er mit einem Schmunzeln. Neben kühlen Getränken soll es in der neuen Kneipe auch kleine Snacks geben. „Natürlich haben wir auch ein Sportangebot. Bundesliga und Formel 1 läuft bei uns. Ebenfalls plane ich noch, einen Dart-Automaten aufzustellen“, so der aus Syrien stammende Ibo.

Dazu bietet er auch in der Woche Aktionen an. „Montags kostet jedes Bier zum Beispiel von 17 bis 19 Uhr nur einen Euro und auch an den anderen Wochentagen gibt es immer zu bestimmten Zeiten Aktionen“, so Ibo.