Gaststätten: Neue Regelungen

Friesoythe Ab kommenden Montag, 25. Mai, sollen die Sicherheitsbeschränkungen im Gastronomie- und Hotelbereich weiter gelockert werden. Das teilte der Niedersächsische Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) am Dienstagmorgen mit.

Die Obergrenze für die Besucher-Auslastung kehrt im Restaurant wieder zu 100 Prozent zurück, Hotels dürfen hingegen nur 60 Prozent ihrer Kapazitäten aufnehmen. „Ich finde es gut, dass es weitere Lockerungen für uns Gastronomen gibt. Vergangenen Sonntag lief es bereits wieder gut bei uns, selbstverständlich den aktuellen Umständen entsprechend“, berichtet Bernard Sieger, Inhaber des Gasthofs Sieger Thüle und erster Vorsitzender des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) Weser-Ems.

Weiterhin seien jedoch Sicherheitsabstände einzuhalten und die Bedienung mit einem Mundschutz ausgestattet. Für den Saalbetrieb sieht Sieger trotzdem weiter Handlungsbedarf: „Ich denke, dass in der nächsten Zeit keine Geburtstage und andere Feiern bei uns im Saal stattfinden können, vorausgesetzt es wird sich in den nächsten Wochen nichts ändern“, so der erste Vorsitzende. Positiv sieht der Gasthof-Betreiber geplante Regeländerung für die Hotels. Ab kommenden Montag entfalle in niedersächsischen Hotels die sogenannte Sperrfrist. Zum Hintergrund: Bisher musste ein Hotelzimmer für sieben Tage unbewohnt bleiben, nachdem der vorherige Gast ausgecheckt hat.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen