Friesoythe Es ist ein Thema das Friesoythe sehr bewegt, das Ehrenmal für die Gefallenen des Ersten und Zweiten Weltkrieges. Nachdem es 2017 an der St.-Marien-Straße abgebaut worden war, soll es am Standort Denkmalplatz/Bahnhofstraße wieder aufgebaut und dort mit dem Kriegerdenkmal zusammengeführt werden. Die Fertigstellung sollte zum Volkstrauertag im November 2017 erfolgen, doch der Termin konnte nicht eingehalten werden.

In der Sitzungs des Planungs- und Umweltausschuss brachte am Mittwoch im Rathaus Jonas Bickschlag (CDU) seinen Ärger über die Verzögerung deutlich zum Ausdruck. „Ich finde es sehr bedenklich, dass das Projekt noch nicht zur Umsetzung gebracht wurde und das es soweit nach vorne verschoben wurde. Das ist unverantwortlich und beschämend.“ Bereits im Dezember 2016 sei das Ehrenmal Thema gewesen. „Wir hätten viel früher aktiver agieren können.“

Nicht einverstanden mit dieser vehementen Kritik waren Hans Meyer und Heinz Lübbers von der SPD-Fraktion. Die Gründe für die Verzögerung seien absolut nachvollziehbar gewesen, so ihr Tenor. Auch die Erste Stadträtin Heidrun Hamjediers wies die Kritik zurück.

Nur ein Angebot

Sven Corbes, Leiter des Fachbereichs Stadtentwicklung, skizzierte nochmals den entscheidenden Grund für die Verzögerung. Die Zusammenführung des Ehrenmals und des Kriegerdenkmals und die entsprechende Neugestaltung sollte im Zuge der Innenstadtsanierung erfolgen. Damit einher geht auch die Neupflasterung des Denkmalplatzes. Diese sei im vergangenen Jahr ausgeschrieben worden, jedoch habe es nur ein Angebot gegeben, dies sei jedoch wirtschaftlich nicht tragbar gewesen, so Corbes. „Wir mussten dann die Ausschreibung aufheben.“ Die Denkmalsgestaltung könne erst im Verbund mit der Platzgestaltung erfolgen.

„Wir sind mit der Situation auch extrem unzufrieden“, betonte Corbes. Mittlerweile stehe das Ausschreibungsverfahren für die Innenstadtsanierung wieder. „Wir hoffen auf einen zeitnahen Start“, so der Fachbereichsleiter.

Der Ausschuss sprach sich einstimmig für die Neugestaltung des Ehrenmals nach entsprechenden Rahmenbedingungen aus. Diese hatte die Stadt gemeinsam mit Ferdinand Cloppenburg und Heinrich G. Kuhlmann als Vertreter des Heimatvereins Friesoythe und Zeitzeugen des Zweiten Weltkrieges erarbeitet. So soll das Denkmal (Ehrenmal/Kriegerdenkmal zusammengeführt) an zentraler Stelle im Stadtgebiet stehen, das 1907 vom Kriegerverein errichtete Kriegerdenkmal soll nicht verschoben werden, das zusammengeführte Denkmal soll Denkstätte für die Kriegsereignisse und Toten bleiben. Das Denkmal sollte im Stadtraum sichtbar sein, das heißt, dass der Blick auf den Platz weder durch Bewuchs noch durch Bestandteile des Denkmals selbst (Mauerelemente etc.) verstellt wird.

Kriegerdenkmal und Ehrenmal sollen inhaltlich eine Klammer bekommen. Angedacht ist ein Stahlring, der das „neue“ Denkmal umschließt und leicht aus dem Boden ragt – mit indirektem Leuchtring. Vorgeschlagen wurde, die bestehenden Stelen des 1967 eingeweihten Ehrenmals an das Kriegerdenkmal „anzulehnen“, und so einen neuen Sockel für das Gesamtdenkmal zu bilden. Das Ensemble umfasst 15 Stelen. Darauf stehen die Namen von 232 Gefallenen und 69 Vermissten des Zweiten Weltkrieges und die Gefallenen und Vermissten des Ersten Weltkrieges.

Pflasterring und Bänke

Gegenüber des Denkmals ist ein Pflasterring mit Sitzbänken vorgesehen und eine Intarsie (Einlass in den Boden) in Kreuzform. Hinter dem Denkmal sind Lampen angedacht, auch eine neue Baumpflanzung ist geplant.

Architekt Michael Kramer hat diese Vorgaben und den Vorschlag in einen ersten Entwurf eingearbeitet, der mit dem rund 20-köpfigen Arbeitskreis verfeinert werden soll. Rechtzeitig zum Volkstrauertag am 18. November soll das Projekt fertig sein.