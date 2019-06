Friesoythe An diesem Sonntag wird es im Stadtpark in Friesoythe, in der Nähe des Sees, gegen 12 Uhr zu einem Protest der etwas anderen Art kommen: Ein „Protest Picknick“. Sinn und Zweck der Aktion ist es, laut der Initiatorin Annika Wiese, die Menschen über den hohen Plastikverbrauch vor allem in den Supermärkten aufmerksam zu machen.

Dazu aufgerufen hat die Stiftung World Wide Fund For Nature ( WWF), die am 16. Juni in ganz Deutschland Menschen dazu auffordert, ein Zeichen gegen Plastikmüll zu setzen. „Mittlerweile sind es über 500 Ortsgruppen, die daran teilnehmen“, sagt die 16-Jährige.

Und so einfach geht’s: Es kann jeder mitmachen. Ob Sektfrühstück, Sieben-Gänge-Brunch oder einfach nur einen Kaffee trinken, allein der Gedanke zählt. Die einzige Vorgabe: „Kein Plastik und kein Einweggeschirr verwenden sowie möglichst wenig Müll produzieren“, sagt die BBS-Schülerin, die sich dazu bereiterklärt hat, diese Aktion in Friesoythe auszuführen.

Dabei handelt es sich allerdings nicht um eine offizielle Veranstaltung, sondern eher um ein freiwilliges Projekt, welches die Schülerin mit Hilfe des WWF nach Friesoythe bringen möchte.

Ziel des „Protest Picknicks“ ist es, die Regierungen der Länder aufzurufen, dafür zu sorgen, dass die Plastikflut beendet wird, indem ein Umdenken im Umgang mit Plastik stattfindet und es verbindliche Konventionen gegen Plastikmüll im Meer gibt.

Wiese persönlich erhofft sich dadurch die Aufmerksamkeit der Menschen auf den überschüssigen Plastikverbrauch zu lenken. „Man ist heutzutage praktisch dazu gezwungen Plastik zu kaufen.“ Mit dieser Aussage, verdeutlicht sie die notgedrungene Umlenkung auf Alternativen zum Plastikmüll. Auch zieht die Schülerin die Politik in Verantwortung, die nicht genug Alternativen aufzeige.

Dabei gibt es viele Möglichkeiten, Plastikmüll zu umgehen wie die 16-Jährige weiß: Glas, Stofftaschen, aber auch Mehrwegprodukte. „Ich würde meine Einkäufe eher nach Hause tragen, statt eine Plastiktüte zu kaufen.“

Der Einkauf wird laut der Jugendlichen definitiv eine große Herausforderung werden, da die höchste Priorität ist, soviel Plastikmüll wie möglich zu vermeiden. Dies verdeutliche allerdings auch, wie viele Hindernisse es beim Einkaufen gibt.

An dem Picknick im Stadtpark kann jeder teilnehmen, der Lust hat und hinter der Aktion steht. Wer mithelfen will und sich gegebenenfalls über die Aktion hinaus engagieren will, kann sich bei Wiese unter der E-Mail annikawiese77@gmail.com melden.