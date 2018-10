Friesoythe Unzählige Senfsorten, verschiedene Fruchtaufstriche, Honig, Sanddornprodukte, handgemachte Bonbons, Öle, Schinken- und Wurstwaren sowie Weine, Eierliköre und Brände. Die Auswahl an Waren im Laden von Maria Rolfes im emsländischen Sögel ist groß. Mit ihren Hümmlinger Hofspezialitäten will sie jetzt auch nach Friesoythe kommen. Sie wird neue Mieterin im Erdgeschoss im Werkhaus Pancratz an der Kirchstraße. „Der Vertrag ist zwar noch nicht unterschrieben, aber es läuft alles darauf hinaus“, so Rolfes, die in ihrem neuen Laden auch alles anbieten will, was man heute schon in Sögel bekommt.

Rolfes legt in ihrem Konzept sehr viel Wert auf regionale Produkte. „Alle Waren, die wir anbieten, kommen aus der Umgebung und frisch vom Hof. Uns ist die handgemachte Arbeit wichtig“, so Rolfes. Doch nicht alles wird eingekauft – Maria Rolfes legt auch selbst Hand an. „Ich will in Friesoythe auch meinen eigenen Sanddornglühwein anbieten“, sagt die Sögelerin. Neben Lebensmitteln sollen auch Geschenkartikel im Laden erworben werden können. „Gerade zu Weihnachten sind Deko-Artikel ja sehr begehrt. Generell soll man bei mir alles finden können, was sich rund um die Haustür abspielt“, sagt die Hümmlingerin.

Dazu passt das Ambiente des Werkhauses Pancratz wie die sprichwörtliche Faust aufs Auge. „Das alte Haus ist der passende Ort für unsere Produkte. Hier kann handgemachte Arbeit in historischen Gemäuern angeboten werden, wo einst selbst gewerkelt wurde“, freut sich Rolfes. Wann genau die Türen sich im Werkhaus für die Hümmlinger Hofspezialitäten öffnen werden, kann Maria Rolfes noch nicht sagen. „Es wird wahrscheinlich auf Ende Oktober, Anfang November hinaus laufen. Auf jeden Fall sollen die Türen in der Vorweihnachtszeit bereits geöffnet sein“, so die Sögelerin.

Doch auch besondere Aktionen gehören zu ihrem Angebot. „Kunst trifft Genuss“ heißt eines dieser Aktionen. In dessen Rahmen werden die Gläser und Verpackungen in ihrem Laden mit Kunstwerken etikettiert. „Auch hier sind natürlich Bilder von Künstlern aus der Region abgedruckt“, freut sich Rolfes. Ob auf Kräutern, Ölen, Aufstrichen oder Senf.

Seit längerer Zeit steht der Laden im gerade frisch renovierten Werkhaus Pancratz leer. Auf der Mitgliederversammlung des Vereins „Werkhaus Pancratz“ machte Vorsitzende Kerstin Kramer bereits erste Andeutungen, dass sich dies in der nächsten Zeit ändern würde.