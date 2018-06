Friesoythe Es ist ein Zig-Millionen-Projekt. Ein Projekt, das den Krankenhaus-Standort in Friesoythe auf Dauer enorm stärken würde. Rund 22 Millionen Euro könnten in die Erweiterung der Intensivstation und des Zentral-OPs sowie in die Verbesserung weiterer Strukturen wie Geriatrie oder Infektionspflege fließen. Und die gute Nachricht: Eine hohe Hürde ist bereits genommen.

Wie Hospital-Geschäftsführer Bernd Wessels am Donnerstag im NWZ-Gespräch mitteilte, hat der Planungsausschuss der landesweiten Krankenhaus-Planung grünes Licht gegeben, dass in Friesoythe mit den Planungen für einen Neubau begonnen werden darf. „Damit sind wir einen entscheidenden Schritt vorangekommen“, freute sich Wessels, auch wenn damit, wie er betont, noch keine Kostenzusage seitens des Landes Niedersachsen verbunden sei.

Großer Arbeitgeber in Friesoythe Zum St. Marienstift Friesoythe gehören das Hospital, das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ), die Altenpflege St. Elisabethhaus und die Sozialstation. 630 Mitarbeiter sind insgesamt beim Marienstift beschäftigt. Das Krankenhaus zählt über 6500 stationäre Patienten und rund 12 000 ambulante Notfälle im Jahr. Hinzu kommen jährlich über 1000 Notarzteinsätze und etwa 75 000 ambulante Patienten im Krankenhaus und MVZ.

Jetzt also geht es in die heiße Planungsphase. Wobei, einen ersten Entwurf und viele Ideen gibt es bereits. Im Zentrum der Überlegungen steht ein Neubau. Dieses dreigeschossige Gebäude soll im rückwärtigen Teil des Krankenhauses direkt am 2015 eingeweihten neuen Bettenhaus an der Heinrich-von-Oytha-Straße seinen Platz finden.

Acht Intensivbetten

Das Erdgeschoss des Hospitals wird dann in weiten Teilen komplett neu strukturiert. Die Operationssäle sowie die Intensivstation würden vom ersten Obergeschoss ins Erdgeschoss verlegt werden. Dort, wo sich bislang die Station 1 im Bestandsgebäude befindet, sollen die Intensivstation mit acht Betten sowie ein Aufnahmebereich mit sechs Plätzen eingerichtet werden. Im Bettenhaus und im neuen Anbau würde dann die OP-Abteilung mit drei Sälen und dem Aufwachbereich einen Platz finden. „Somit würde sich der ganze Intensiv- und OP-Bereich auf einer Ebene befinden, was natürlich zu erheblichen Vorteilen im Ablauf führen wird“, sagte Wessels.

Im ersten und zweiten Stock des Neubaus soll die Pflege erweitert werden. Hier würde es dann Platz für 60 Betten geben. Das seien aber keineswegs zusätzliche Betten – diese Zahl ist auf 115 limitiert –, sondern es würde sich vornehmlich um mehr Platz handeln. Zum einen könnte man durch die Zahl der neuen Zimmer die Zahl der Einzelzimmer erweitern. Das sei vor allem mit Blick auf die Keimproblematik im ländlichen Raum notwendig, denn immer häufiger müssten Patienten aufgrund von Keimbelastungen separiert werden. Weiterhin habe man festgestellt, dass die Zimmer in der Geriatrie zu klein seien. Durch den neuen Anbau könnte man diese dann größer machen.

Mit dem neuen Anbau sei dann auch endlich der Flächenbedarf gedeckt. Ein in Abstimmung mit dem Sozialministerium in Auftrag gegebenes Gutachten habe nämlich ergeben, dass das Friesoyther Krankenhaus eine Nutzfläche von 5754 Quadratmetern habe, führte Wessels aus. Erforderlich seien aber 7277 Quadratmeter. Es ergebe sich also eine Differenz von 1523 Quadratmetern, die durch den Anbau endlich abgedeckt wäre.

Schritt eins ist also geschafft. Und wie geht es jetzt weiter? „Da wir ab sofort Planungsgespräche führen dürfen, gehen wir jetzt in die genauere Planung. Diese könnte im Herbst abgeschlossen sein“, sagte Wessels. Danach gehe es zum Landesamt für Liegenschaften, das den Plänen entweder zustimmen oder eventuell noch Änderungen einfordern werde. Dann erst können auch eine Kostenrechnung erstellt und die förderfähigen Kosten ermittelt werden. Wessels hofft, dass dieser Prozess bis zum Frühjahr 2019 abgeschlossen sein wird.

2022 vielleicht fertig

Es folgt die Verhandlung mit dem Land über die Höhe des Zuschusses. Ende 2019 könnte ein Bescheid vorliegen. Gespräche mit dem Landkreis und der Stadt als Co-Finanzierer sowie mit der Bank würden sich anschließen. Baustart könnte im Jahr 2020 und die Fertigstellung im Jahr 2022 sein, zeichnete Wessels einen groben Zeitplan.

„Ich freue mich, dass wir die erste Etappe hinter uns haben. Das werte ich als gutes Zeichen. Der Neubau wäre eine gute Entwicklung für die Region und wir würden quasi ein ganz neues Krankenhaus bekommen“, so der Hospital-Geschäftsführer.