Friesoythe Vor mehr als einem Jahr gründete sich der Bürger-Windpark-Heinfelde unter dem Dach der Spar- und Darlehnskasse Friesoythe und der Volksbank Oldenburg. Nun wurde im Forum am Hansaplatz Friesoythe auf der ersten ordentlichen Generalversammlung eine Bilanz des ersten Windjahres gezogen.

Zur Versammlung konnte Aufsichtsratsvorsitzender Nikolaus Hüls 182 Mitglieder begrüßen. Der Vorsitzende erinnerte noch einmal an die Entstehungsgeschichte des Windparks. Im Juli 2012 erfolgte die Gründung der Geno-Bürgerwindpark GmbH als Projektierungsgesellschaft. Im Dezember 2016 wurde dann die Baugenehmigung der fünf Windenergieanlagen der Firma Enercon Typ E115 erteilt. Ende Dezember 2017 konnten die Anlagen erstmalig Strom produzieren und einspeisen. Im Juli 2018 wurden drei Windenergieanlagen auf die Bürgerwindpark Heinfelde eG übertragen. Die verbleibenden zwei Windenergieanlagen wurden von der Eigentümer Windpark Heinfelde GmbH & Co.KG übernommen. Der Bürgerwindpark zählt insgesamt 405 Mitglieder. Diese haben insgesamt Anteile in Höhe von vier Millionen Euro gezeichnet. Insgesamt wurden 16,2 Millionen Euro in drei Windenergieanlagen mit einer Nabenhöhe von 135 Meter investiert.

Die Vorstände wiesen auf eine solide Entwicklung für das Geschäftsjahr 2018 hin. Die Stromproduktion lag leicht über den Planwerten. Somit können die Mitglieder des Windparks mit einer Dividende von fünf Prozent für das erste Halbjahr 2018 rechnen.