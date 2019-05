Friesoythe Beim unzähligsten Gang fallen sie wohl nur noch am Rande auf: die Skulpturen, die an vielen Orten in Friesoythe stehen. Tagtäglich laufen viele dran vorbei. Doch was steckt eigentlich dahinter?

Es ist wohl nicht verwunderlich: Viele der kleineren und größeren Skulpturen verweisen auf die Geschichte Friesoythes als Eisen- und Schmiedestadt. Allein auf dem Weg von der Bahnhof- durch die Lange in die Moorstraße gibt es einige zu entdecken – und ein Blick auf den Internetauftritt der Stadt zeigt, dass dies längst nicht alle sind. Schließlich ist Friesoythe eine Eisenstadt – und sogar die nördlichste deutsche Stadt im „Ring der Europäischen Schmiedestädte“.

Die Geschichte vom Eisen und vom Schmieden reicht zurück bis ins Mittelalter. Die Friesoyther Schmiedehandwerker wussten dabei, die örtlichen Gegebenheiten zu nutzen: Alles was benötigt wurde, wie das Erz, der Lehm zum Bau der Rennöfen oder der Schwarztorf zum Anfeuern, lag vor Ort oder in der Region im Boden.

Und so heißt es passenderweise am Fuße der Plastik Eisen 1 auch: „In Friesoythe wächst das Eisen aus dem Boden.“

Eisen 1

Eisen 1 steht an der Bahnhofstraße 6. Wie der Name schon verrät, gibt es noch weitere Skulpturen: Eisen 2 und Eisen 3. Diese stehen im Stadtpark und auf dem Europaplatz.

Eisen 1 besteht aus sieben Stelen. An der höchsten Stelle ragt die Plastik rund viereinhalb Meter hoch aus dem Boden. Die Stelen symbolisieren das Eisen, das in Friesoythe – wie es auch auf der Platte heißt – aus dem Boden wächst. Drumherum verläuft eine in den Boden eingelassene Vitrine. Hier sind verschiedene Dinge rund ums Thema zu sehen, wie etwa Brenntorf, Raseneisenerz, Eisenbarren und Handelsware.

Stock im Eisen

Einige Meter weiter, an der Lange Straße 9, befindet sich ein sogenannter Nagelbaum. Er ist an der Seitenwand des Gebäudes befestigt. Der Nagelbaum in Friesoythe trägt den Titel „Stock im Eisen“. Solche Nagelbäume gab es früher in vielen Städten, vor allem in Südosteuropa, wie es auf zugehörigen Plakette heißt. Reisende Schmiede schlugen hier oft kunstvolle Nägel ein, um mitzuteilen, dass sie hier gewesen sind. Dass sie einen Nagel entbehren konnten zeigte außerdem, dass es ihnen gut ging. Treffen sich Schmiede heutzutage, führen sie diese Tradition oft fort.

Die ersten Nägel im Friesoyther Nagelbaum stammen vom Eisenfest 2009. Gefertigt wurden sie entweder von Anwohnern oder Festbesuchern selbst, oder im Auftrag vom Friesoyther Schmied Alfred Bullermann. Je mehr Nägel im Holz, umso eiserner wird der Stock.

Sensenschmied

Noch ein Stückchen weiter die Straße runter gibt es eine Figur, die sich ganz eindeutig dem Schmieden widmet: der Sensenschmied. Er steht an der Lange Straße 2. Auch sie soll – wie könnte es anders sein – an die Geschichte des Schmiedehandwerks in der Stadt erinnern. Errichtet wurde die Skulptur vom „Aktionskreis Friesoythe – Wir gestalten unsere Stadt“. Die Schmiedehandwerker hatten eine große wirtschaftliche Bedeutung.

Die Schmiede der Stadt waren in einer Gilde vereinigt. Aus dem Friesoyther Eisenerz stellten sie etwa Spaten, Beile, Pflugeisen und vor allem Sensen her – daher auch der Sensenschmied. Ihre Stücke verkauften sie bis nach Ostfriesland und Holland. Die Zeichen der Werkstätte galten als Gütesiegel. Doch irgendwann produzierten die Schmiede anderer Städte nicht nur mehr Stücke, sondern fertigten diese auch effizienter an – das Handwerk verlor in Friesoythe an Bedeutung.

Brücke der Freundschaft

Die Brücke der Freundschaft, die an der Moorstraße beim Alten Rathaus Stadtmitte über die Soeste führt, ist auch eine Brücke der Nationen. Denn das Geländer wurde im Rahmen eines Schmiedesymposiums, das 2008 in Friesoythe stattgefunden hatte, von Schmieden aus Tschechien, Finnland, Frankreich, Niederlande, Österreich, Luxemburg und Deutschland gefertigt. In den zwei Stelen, jeweils eine steht an jeder Straßenseite, wurden alte und neue Zunftzeichen der Schmiede eingearbeitet.

Gotischer Ring

Die Nachbildung eines gotischen Rings steht an der Moorstraße 15. Der originale gotische Ring wurde 1995 bei der Sanierung der Moorstraße – passenderweise auf Höhe der Ringstraße – entdeckt. An dieser Stelle steht heute auch die Skulptur.

Wie es auf der Plakette an der Stele heißt, stammt der goldfarbene Ring aus dem 14. Jahrhundert. Er besteht aus sechs Einzelteilen und ist mit gotischen Schriftzeichen verziert. Die Zeichen auf dem Schmuckstück drücken aus, dass der Träger des Ring über das Ave Maria in Stunden der Not um Beistand bittet.

Wem genau der Ring gehört oder wer ihn getragen hat, ist nicht bekannt. Es wird laut der Stadt-Website aber davon ausgegangen, dass der Besitzer dem Adel angehörte.

Die Nachbildung wurde vom Aktionskreis Friesoythe initiiert und von Alfred Bullermann im Maßstab 18:1 gefertigt. Eingeweiht wurde diese 2012.