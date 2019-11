Friesoythe Die Baggerarbeiten im Rahmen der Friesoyther Innenstadtsanierung fördern immer mehr Teile der Friesoyther Stadtgeschichte zu Tage. Nachdem im Februar dieses Jahres Reste des alten Stadttors in der Bahnhofstraße gefunden worden sind, haben die Bagger jetzt an der Einmündung der Wasserstraße auf die Lange Straße wieder ein historisches Gemäuer freigelegt. „Dabei handelt es sich um die Fundamente des alten Friesoyther Rathauses. Mit diesem Fund haben wir schon fast gerechnet“, sagte Klaus Sandmann, Leiter des Fachbereichs Stadtentwicklung bei der Friesoyther Verwaltung.

Doch wie kann es sein, dass die Fundamente eines Gebäudes mitten in einer jetzigen Straße gefunden werden? Die Antwort auf diese Frage ist recht einfach. Das alte Friesoyther Rathaus hatte einen leicht anderen Standort als das heutige Rathaus Stadtmitte. Das im Zweiten Weltkrieg zerstörte Gebäude stand mit dem Rücken zur linken Häuserzeile der Lange Straße. Würde es heute noch existieren, würde es mitten auf der Einmündung der Wasserstraße stehen. Der Verlauf dieser Straße wurde nach dem Krieg leicht geändert. Vor der Zerstörung Friesoythes kam die Wasserstraße direkt vor dem Rathaus auf der zentralen Kreuzung der Stadt an – heute ist es genau anders herum.

Das alte Friesoyther Rathaus war im Gegensatz zum jetzigen Zweckbau ein sehr imposantes Gebäude mit stark hervorgehobenen Dachgiebeln. Erbaut wurde der alte Friesoyther Verwaltungssitz in den Jahren 1820 und 1821. Damals hatte auch die Feuerwehr ihren Sitz im Rathaus. 1910, in der Blütezeit des Deutschen Kaiserreichs, wurde das Gebäude dann erstmals umgebaut und erweitert, um den gestiegenen Einwohnerzahlen von Friesoythe gerecht zu werden. 1934 wurde das Gebäude erneute umgebaut – die Feuerwehr zog in das neue Spritzenhaus an der Bahnhofstraße (heutiges Blumenhaus Wreesmann).

Nach dem Zweiten Weltkrieg lag auch das Rathaus in Schutt und Asche. 1958 begann dann der Bau des heutigen Rathaus Stadtmitte, wofür die Wasserstraße in den heutigen Zustand versetzt wurde. Der Bau war im typischen 50er-Jahre-Stil recht zweckmäßig und ohne große Verzierungen gehalten. Der Dachgiebel mit dem Glockenspiel wurde erst 2001 auf Initiative des Aktionskreises Friesoythe „Wir gestalten unsere Stadt“ erstellt. Heute ist aber auch dieses neue Rathaus schon ein Altes, denn die Friesoyther Stadtverwaltung agiert heute vom Rathaus am Stadtpark an der alten Mühlenstraße aus.

Die Steine des Vorkriegs-Rathauses sind bereits am Freitag, wie auch die Reste des Stadttores, vom Fachbüro „Denkmal 3D“ aus Vechta begutachtet worden. „Am Montag sind die Steine dann entnommen und sicher weggepackt worden“, sagt Klaus Sandmann. Zu Verzögerungen der aktuellen Bauarbeiten an der Lange Straße und Wasserstraße kommt aus laut Sandmann durch den archäologischen Fund aber nicht. Bis Weihnachten soll auch der letzte Abschnitt der Lange Straße von der Bäckerei Glup bis zum heutigen Rathaus Stadtmitte vollständig fertig saniert sein.