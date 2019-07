Friesoythe In den vergangenen Tagen wurde geschraubt, gebohrt, gesägt, geflext. Nach und nach zerfiel die Soeste­brücke in der Friesoyther Ortsmitte in ihre Einzelteile. Am Donnerstag gab es dann auf der Moorstraße den letzten Akt beim Brückenabriss. Die tonnenschwere Stahlbetondecke wurde entfernt. Zuvor wurde die Fahrbahn mit Betonschneidern in sechs Stücke geschnitten. Teil für Teil wurde dann mittels eines Krans unter den Blicken vieler interessiertes Bürger angehoben und zur Seite gesetzt. Übrig blieben nur noch die Rohre für die Versorgungsleitungen und Streben, die ein mögliches Abrutschen des Ufers verhindern sollen.

Rund 80 Jahre hielt die Brücke stand und hätte es wohl auch noch einige Jahre mehr. Aufgrund der Innenstadtsanierung wurde aber beschlossen, das Bauwerk gleich mit zu sanieren – für rund 170 000 Euro. Und das soll zügig erfolgen. Etwas mehr als eine Woche bleibt nun Zeit, die Ufer für die neue Brücke vorzubereiten. Bereits am Montag, 29. Juli, sollen die Betonteile geliefert werden. Die neue Brücke soll dann Ende August/Anfang September fertig sein.

Parallel dazu laufen die Bauarbeiten im Ortskern auf vollen Touren weiter. Der Kreuzungsbereich ist metertief ausgekoffert und wird zum Teil schon wieder neu verfüllt. Für die gesamte Baumaßnahme auf der zentralen Kreuzung sind rund drei Monate veranschlagt.

In diesem Zusammenhang sei nochmals darauf hingewiesen, dass im Bereich der bereits sanierten Abschnitten Lange Straße und Bahnhofstraße die Rechts-vor-Links-Regelung gilt. Ab sofort müssen auch alle Radfahrer auf der Straße fahren, die Seitenräume sind nur noch reine Gehwege. Wie die Stadt ankündigte, sollen jetzt Banner angebracht werden, die auf die Verkehrsregelungen hinweisen sollen.

Außerdem wird betont, dass alle Geschäfte der Innenstadt auch mit dem Auto erreichbar sind und man vor den Geschäften nach wie vor parken kann.