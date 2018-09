Friesoythe Nach jahrelanger Diskussion und Planung ist der Startschuss der Friesoyther Innenstadtsanierung gefallen. Die Bahnhofstraße ist zu einer Großbaustelle geworden. Jetzt, wo die ersten Quadratmeter gepflastert sind, kann man sich auch optisch vorstellen, wie die Straßen im Ortskern aussehen werden.

Modula Plus heißen die Pflastersteine. Sie gibt es in lava-mittel und schieferbeige. Der rot-braune Ton wird die Fahrbahn, die Parkstreifen und den Fußweg dominieren. Der beige Ton wird vor allem größere Flächen wie vor dem Ehrenmal an der Bahnhofstraße verwendet. Der rund 500 Quadratmeter große Platz ist auch schon fast fertig gepflastert. Und entlang der Bahnhofstraße ist auch schon ein Teil des Fußweges fertig.

„Ich finde es klasse“, sagte Andreas Tegeler, Vorsitzender des Beirates für Menschen mit Beeinträchtigungen. Gemeinsam mit Bürgermeister Sven Stratmann, Aloys Dasenbrock (Fachbereich 3, Stadtentwicklung), Bauleiter Werner Jessat und Polier Marco Knobloch machte er sich am Donnerstag ein Bild vom Baufortschritt.

Der Beirat sei von Anfang an in die Planungen einbezogen worden, sagte Tegeler. So seien einige Ideen eingeflossen. Zum Beispiel habe man mitentschieden, wo entlang der Blindenstreifen, der sich in einem dunklen Ton durch die Stadt ziehen und sehbehinderten Menschen Orientierung bieten wird, laufen soll. „Ich freuen mich natürlich auch über die Barrierefreiheit und die großen Flächen wie etwa hier vor dem Ehrenmal“, so Tegeler.

Der erste Bauabschnitt zwischen St.-Marien-Sraße (Friedhof) und Burkamp könnte Ende November fertiggestellt sein, sagte Bauleiter Jessat vom Straßen- und Tiefbauunternehmen Abel aus Wardenburg, und fügte sofort hinzu: „Aber nur, wenn das Wetter mitspielt.“ Das sei der entscheidende Faktor. Bei schlechter Witterung würde sich demnach natürlich alles etwas verzögern, bei guter Witterung könne man im Winter weitestgehend durcharbeiten. Mit dem bisherigen Bauverlauf ist er jedenfalls zufrieden: „Wir sind voll im Plan.“

Nach der Bahnhofstraße sind die Lange Straße und der Kreuzungsbereich Stadtmitte an der Reihe. Dann folgen die Kirchstraße und die Moorstraße.