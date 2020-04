Innenstadtsanierung: Moorstraße: Arbeiten im Zeitplan

Friesoythe Gutes Wetter und wenig Trubel auf den Straßen der Innenstadt – all das hat der großen Baustelle in der Friesoyther City in den vergangenen Tagen in die Karten gespielt. „Die Arbeiten auf der Moorstraße liegen voll im Zeitplan. Durch den sehr geringen Publikumsverkehr konnten wir in den vergangenen Wochen sehr schnell vorankommen“, sagte Klaus Sandmann, Fachbereichsleiter für Stadtentwicklung, auf Nachfrage der NWZ.

Bis jetzt sind der gesamte alte Straßenbelag und der Untergrund entfernt worden. „Während der Baggerarbeiten stieß die bauausführende Firma noch auf einige Torflinsen im Untergrund der Straße, die jetzt aber entfernt worden sind. Nun ist alles mit dem gelben Sand aufgefüllt worden“, so Sandmann weiter. Zu Beginn der Sanierung wurde auch der Oldenburgisch-Ostfriesische-Wasserverband (OOWV) tätig, da eine alte Trinkwasserleitung aus Blei in der Moorstraße erneuert werden musste. Auch diese Bautätigkeiten sind laut Sandmann bereits abgeschlossen.

Zurzeit wird die Regenwasserkanalisation im Untergrund erneuert. Ebenfalls zur Innenstadtsanierung gehören aktuell kleine Verbesserungsmaßnahmen in den bereits sanierten Abschnitten der Bahnhofstraße und Lange Straße, die während einer ersten Bauabnahme aufgefallen sind.