Friesoythe Noch wird in der Lange Straße in Friesoythe fleißig gepflastert. Doch Ende Juni ist auch dieser Abschnitt der Innenstadtsanierung abgeschlossen. Danach geht es aber nicht direkt auf der Lange Straße weiter. Das Stück zwischen der Bäckerei Glup und dem alten Rathaus wird erstmal liegen gelassen. „Damit wollen wir die Lange Straße im Sommer komplett bis zur Einmündung der Wasserstraße befahrbar lassen. So können alle Geschäfte in der Lange Straße angefahren werden“, sagte Bürgermeister Sven Stratmann am Donnerstag bei der Vorstellung der Zeitpläne für die nächsten Bauabschnitte. Entgegen der ursprünglichen Planung, die Lange Straße erst komplett fertigzustellen, rollen die Bagger am 4. Juli auf der zentralen Kreuzung in der Stadtmitte an.

„Ungefähr ab dem 9. Juli beginnen wir dann, die alte Fahrbahn an den Straßeneinmündungen und dem Marktplatz abzufräsen“, sagt Bauleiter Marco Bönisch. Gleichzeitig beginnen auch schon die Bauarbeiten an der Soestenbrücke im Zuge der Moorstraße. Für rund 170 000 Euro wird die alte marode Brücke abgebrochen und ein komplett neues Brückenbauwerk erstellt. „Am 15. Juli beginnen wir dann mit dem Brückenabbruch. Wenn das Wetter mitspielt und es nicht zu heiß wird, sollte die neue Brücke Ende August/Anfang September stehen“, sagt Jonas Bruns von der Firma Becker aus Meppen, die den Zuschlag für den Neubau der Brücke erhalten hat. Wenn die neue Brücke steht, muss auch dort noch das neue Pflaster eingebracht werden. „Für den ganzen Bauabschnitt planen wir drei Monate ein. Bis der zentrale Knotenpunkt also fertiggestellt ist, wird es vermutlich Oktober sein. Insgesamt liegen wir aber gut im Zeitplan“, so Klaus Sandmann, Leiter des Fachbereichs Stadtentwicklung in Friesoythe.

Der Bürger wird erhört



Bereits vor dem 4. Juli werden die Umleitungsschilder in der Stadt und an den Fernstraßen, unter anderem der Bundesstraße 72, aufgestellt. Auch der Weg zum Krankenhaus wird ausgeschildert. „Wir haben eine großflächige Umleitung eingerichtet. Der Verkehr, der sonst mitten durch Friesoythe rollt, wird über die Umgehungsstraßen geleitet“, sagt Bauleiter Bönisch. Natürlich ist sich auch Bürgermeister Sven Stratmann bewusst, dass ortskundige Friesoyther sich ihre Schleichwege über Nebenstraße suchen werden. „Wenn es für die Anwohner zu viel wird, können wir auch kleine Straßen sperren. Für Fußgänger und Fahrradfahrer werden die Behinderungen sehr gering sein“, so Stratmann.

So eine „Operation am Herz der Stadt“ strapaziert natürlich die Geduld von Anwohnern und Kaufleuten. Auch dessen ist sich der Bürgermeister bewusst. „Sicherlich wird diese große Sperrung nicht ohne Einbußen über die Bühne gehen. Wir stehen in ständigem Austausch mit den Anwohnern und Kaufleuten und danken schon jetzt für das Verständnis. Bis jetzt hielten sich die Beschwerden aber sehr in Grenzen“, so Stratmann.

Ein wichtiges Friesoyther Ereignis wirft aber auch schon seine Schatten voraus – das Friesoyther Schützenfest. „Aufgrund der Sperrungen wird der Umzug durch die Stadt eine neue Route nehmen. Wir werden in den nächsten Wochen noch detailliert über den geplanten Verlauf des Marsches informieren“, so der Rathaus-Chef.