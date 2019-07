Friesoythe Die Operation am offenen Herzen der Stadt Friesoythe beginnt. An diesem Donnerstag haben die Bagger, Rüttler und Baumaschinen den Friesoyther Marktplatz erreicht und beginnen nun damit, auch dem zentralen Knotenpunkt der Stadt ein neues Gesicht zu verleihen. Nachdem der aktuelle Bauabschnitt auf der Lange Straße jetzt fertig gestellt wurde, wird in den nächsten Tagen die Asphaltdecke auf der Kreuzung vor der St.-Marien-Kirche und dem alten Rathaus abgefräst. Dadurch werden die Kirchstraße, Alte Mühlenstraße und Moorstraße zu Sackgassen – die Lange Straße kann weiterhin über die Wasserstraße verlassen werden.

Großräumige Umleitung

Wer jetzt durch Friesoythe fahren will, muss Umwege in Kauf nehmen. Die großräumige aber vermutlich auch schnellste Umleitung läuft über die Umgehungsstraßen. Wer zum Beispiel aus Richtung Barßel nach Friesoythe kommt wird über den Niedersachsenring, die Böseler Straße und den Oldenburger Ring zur B 72 geleitet und kann von dort aus Richtung Cloppenburg oder Markhausen fahren. Das ganze funktioniert natürlich auch umgekehrt. Sehen Sie hier eine Karte mit der Umleitung (Download).

Aber auch in der Stadt selber gibt es noch einen zweiten Umleitungsring, vornehmlich für Friesoyther, die in der Stadt tätig sind oder zum Einkaufen fahren. Dieser führt zum Beispiel aus Richtung Altenoythe kommend über die Europastraße, Sedelsberger Straße und „Am Alten Hafen“ zurück zur Ellerbrocker Straße. „Die entsprechenden Schilder wurden bereits am Mittwoch aufgestellt. Wir haben darauf geachtet, dass gerade der Weg zum Friesoyther Krankenhaus auf den Schildern gut zu finden ist“, sagt Klaus Sandmann, Leiter des Fachbereichs Stadtentwicklung bei der Stadt Friesoythe.

Brückenabriss

Als erste Maßnahme wird in den nächsten Tagen die Ampelanlage an der Kreuzung abgebaut, die Baustelle wird eingerichtet und ein großer Kran aufgestellt. Danach, geplant ist der 15. Juli, wird die zweite Großbaustelle direkt daneben entstehen. Die marode Brücke über die Soeste im Zuge der Moorstraße wird abgerissen und komplett neu erstellt – für rund 170 000 Euro. Die neue Brücke soll dann Ende August/Anfang September fertig sein. Für die gesamte Baumaßnahme auf der zentralen Kreuzung sind rund drei Monate veranschlagt.

Lange Straße wieder frei

Noch an diesem Donnerstag soll die Lange Straße bis zum alten Rathaus wieder für den Verkehr freigegeben werden. Das letzte noch asphaltierte Teilstück der Straße wird erst nach der Fertigstellung der Kreuzung in Angriff genommen – alle Geschäfte in der Lange Straße sind ab diesen Donnerstag somit wieder zu erreichen. „Eigentlich wollten wir erst auch schon dort die Deckschicht abfräsen, wenn wir die Fräse da haben. Aber das wäre zu viel Dreck und Staub für die Lange Straße gewesen. So bleibt dieses letzte Stück erst einmal so liegen“, sagte Sandmann auf Nachfrage der NWZ.