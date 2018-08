Friesoythe Vor vier Jahren wurde in der Friesoyther Stadtmitte die Wirtschaft „Stadtmitte“ eröffnet. Von Beginn an hat sich das gastronomische Angebot an der Hauptkreuzung etabliert. Doch sind die Tage der Kneipe schon wieder gezählt? Es könnte nämlich sein, dass das Gebäude, das im Besitz der Stadt ist, für die Innenstadtsanierung weichen muss.

Im Konzept „Zukunft Innenstadt Friesoythe 2020“, das als Grundlage der Anfang August gestarteten 7,5 Millionen Euro schweren Sanierung dient, ist auch von der Erlebbarkeit der Soeste die Rede. Bereits vor einem Jahr berichtete die NWZ über eine mögliche Variante: Das Bistro wird abgerissen und es entsteht eine große Terrasse, die stufenweise zur Soeste herunterführt. Es handelt sich bisher nur um ein Konzept, doch es könnte jetzt sehr konkret werden.

Nur so ist zu erklären, warum die Stadt Friesoythe wissen möchte, wie Vereine und Institutionen, die direkt mit der Innenstadtsanierung zu tun haben, zu einem möglichen Abriss des Gebäudes stehen. „Unabhängig davon, wie ich persönlich den Ansatz ,Entfernung Stadtmitte’ bewerte und welche Kosten damit verbunden sind, ist es für die weitere Entscheidungsfindung hilfreich, wenn wir vorab eine Positionierung der Institutionen und Vereine bekommen, deren Einschätzung nach dem Kommunalrecht mit einzuholen bzw. für eine künftige Akzeptanz von Maßnahmen wichtig ist“, heißt es seitens des Bürgermeisters Sven Stratmann in einem Schreiben, das der NWZ vorliegt. Versandt wurde es Anfang der Woche. Die Adressaten sind der Heimatverein, der Handels- und Gewerbeverein, der Aktionskreis „Wir gestalten unsere Stadt“, die Straßensprecher im Arbeitskreis Stadtsanierung und Ortsvorsteher Frank Böckmann.

Bis Mitte September erhofft sich der Bürgermeister Stellungnahmen darüber, ob die Entfernung des Gebäudes der „Stadtmitte“ ein wesentliches Element der Stadtsanierung sein könnte oder ob man sich auch eine Gestaltung vorstellen könne, die das vorhandene Gebäude mit einbeziehe. Stratmann: „Dies ist zweifellos möglich, verhindert einen Zugang zur Soeste aber an dieser Stelle.“ Eine direkte Erschließung des Wasserlaufs der Soeste für die Passanten sei ohnehin nur schwer umsetzbar. Dafür sei der Wasserstand des Flusses zu gering und die Differenz zwischen Straßenniveau und Wasseroberfläche recht groß.

Aus Kreisen der Angeschriebenen soll es aber bereits erste Stimmen geben, die sich einen Abriss des kleinen Gebäudes durchaus vorstellen könnten. Der Betreiber der Kneipe hat allerdings einen Pachtvertrag, der noch für die nächsten paar Jahre gültig ist. Da die Sanierung des Knotenpunktes Stadtmitte aber bereits im nächsten Jahr anstehen könnte, müsste sich die Stadt aus diesem Vertrag herauskaufen. Schlussendlich darüber entscheiden muss der Stadtrat.•