Friesoythe Direkt am Eingangsbereich des neuen Polizeigebäudes in Friesoythe kann der Bürger erkennen, was der Polizei wichtig ist: „Wir wollen offen und zugänglich für die Menschen sein, deswegen sind auch unsere Räume von außen einsehbar“, erklärt der Erste Polizeihauptkommissar Jürgen Kuhlmann, Leiter des Polizeikommissariats in Friesoythe.

Am 6. Dezember sind er und seine Kollegen vom alten Standort an der Meeschenstraße in das neue Gebäude direkt am Kreisel zwischen Altenoythe und Friesoythe gezogen. Nun stehen den Beamten 800 statt 400 Quadratmeter Büro- und Nutzfläche zur Verfügung.

Noch Plätze beim Zukunftstag frei Auch die Polizei bietet beim Zukunftstag am 28. März zahlreichen Schülern die Gelegenheit, sich die Arbeit der Beamten näher anzuschauen und erklären zu lassen. Die Vorbereitungen dazu laufen bei der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta bereits. Wer dabei sein will, sollte schnell sein: Die Polizei erhielt bereits zahlreiche Anfragen. Für das Polizeikommissariat Friesoythe stehen lediglich noch einige wenige Plätze zur Verfügung. Anmeldungen werden unter Telefon 04491/93160 entgegen genommen.

„Alle sind jetzt so untergebracht, wie es sein sollte. Auf der alten Dienststelle mussten wir aufgrund des Personalzuwachses mit vielen Kompromissen leben.“ Beispielsweise gibt es jetzt einen zusammenhängenden Trakt mit Umkleiden und Duschen, beide Bereiche waren im alten Gebäude aus Platzgründen getrennt.

Einen Monat nach dem Umzug haben sich Kuhlmann und seine Kollegen bereits eingelebt. Auch der Umzug funktionierte gut: „Innerhalb von zwei Tagen, am 10. und 11. Dezember, wurden unsere Möbel, Akten und die Ausrüstung zum neuen Gebäude gebracht“, berichtet Kuhlmann. Innerhalb von einer Woche sei dann alles am richtigen Platz gewesen. Im Moment gibt es lediglich noch kleine technische Probleme, die kurzfristig behoben werden.

Das neue Gebäude hat insgesamt drei Geschosse: „Ganz oben befinden sich die Technik und die Umkleidekabinen, im mittleren Geschoss sind der Kriminalermittlungsdienst und die Dienststellenleitung untergebracht“, erklärt Kuhlmann. Unten befinden sich der Eingangsbereich für die Bürger sowie die Wache und der Gewahrsamsbereich.

Dieser kann von den Polizisten direkt von der Garage aus erreicht werden, so dass der Identitätsschutz des Übeltäters gewahrt bleibt. In dem abgeschlossenen Trakt können die Polizisten dann sämtliche Bösewichte erkennungsdienstlich erfassen, ihnen Blut abnehmen und in den Gewahrsamsraum bringen. „Nach zwei Tagen haben wir den Raum bereits gebraucht“, berichtet Kuhlmann.

Auch der neue Einsatzleittisch auf der Wache ist nach neuesten Maßstäben eingerichtet: „Der Tisch ist ergonomisch geformt und höhenverstellbar.“ Auf drei Bildschirmen hat der Wachdienst sämtliche Fahrzeuge sowie die Einsatzleitkarte im Blick und kann zudem durch das Fenster auf den Parkplatz gucken. „Das Gebäude ist komfortabler, größer und moderner“, fasst Kuhlmann zusammen.