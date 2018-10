Friesoythe Wie mittlerweile bekannt wurde, hat sich nach der Jahresrechnung 2017 beim Landkreis Cloppenburg eine Überschussrücklage in Höhe von 85,3 Millionen Euro angesammelt. Der Haushalt des Landkreises hat sich im letzten Jahr positiver als erwartet entwickelt. So ergaben sich Verbesserungen in vielen Bereichen. Der Landkreis partizipierte zum Beispiel von der Übernahme des Elternbeitrages in den Kindergärten, von der günstigeren Abrechnung der Asylbewerber-Kosten und erhielt höhere Schlüsselzuweisungen.

Haupteinnahmequellen des Landkreises sind jährliche Zahlungen der 13 Kommunen an den Kreis, die sogenannte Kreisumlage. Diese richtet sich unter anderem an der Größe der Städte und Gemeinden und deren Wirtschaftskraft. Die Umlage wird laut Beschluss des Kreistages rückwirkend um zwei auf 38 Punkte gesenkt. Die Bürgermeister sehen durchaus Spielraum für eine deutlich höhere Senkung, sehen aber die jetzige Absicht um zwei Punkte als konstruktive Basis für die bereits für Oktober und November terminierten Gespräche zur Festsetzung der Kreisumlage 2019. Einen gemeinsamen Austausch soll es dann nach den Mitte November bekanntwerdenden Zahlen des Landesfinanzausgleichs und damit rechtzeitig vor den Haushaltsplanberatungen des Landkreises geben. Darauf hatten sich die Kommunen bereits im letzten Jahr im Rahmen der Kreisumlagen-Diskussion mit Landrat Johann Wimberg (CDU) geeinigt.

Ende 2017 betrug die Überschussrücklage 62,4 Mio. Euro. Dazu kommt der aktuelle Überschuss von 22,9 Mio. Euro, macht zusammen 85,3 Mio. Euro. Nach den einschlägigen Vorschriften darf die Überschussrücklage teilweise umgewandelt werden in ein Basisreinvermögen, wenn die Rücklage auch künftig nicht mehr benötigt wird.

Einige Kommunen kritisieren, dass sich der Landkreis in den letzten Jahren auf Kosten der Städte und Gemeinden entschuldet haben. Daher wurde der Ruf nach einer höheren Senkung der Kreisumlage lauter. Die Städte Friesoythe und Cloppenburg haben Widerspruch gegen die Festsetzung der Kreisumlage eingelegt. In der letzten Sitzung des Verwaltungsausschusses der Stadt Friesoythe stand auch die Begründung des Widerspruches auf der Tagesordnung. In Fachkreisen gibt es allerdings durchaus begründete Zweifel, ob ein solches Streitverfahren möglich ist. Denn es geht um eine Verfügung des Landkreises, der nunmehr in eigener Sache tätig werden müsste.