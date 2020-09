Kreativ: Beim Bummeln in Friesoythe Kunst erleben

Friesoythe Eigentlich ist der Kunstkreis Friesoythe im Rahmen des Eisenfestes immer mit einer eigenen Ausstellung im Atelier am Schlachthof am Start. Da es aber aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr bekanntlich kein Eisenfest gibt, wird auch auf eine Ausstellung im Atelier verzichtet. Dafür haben sich die Künstler gemeinsam mit dem Handels- und Gewerbeverein etwas Besonderes einfallen lassen: In 16 Geschäften in der Friesoyther Innenstadt sind Werke der Kunstkreis-Mitglieder ausgestellt.

Die Werke, die zum Teil in den Schaufenstern und zum Teil in den Geschäften selbst zu sehen sind, können noch bis Sonntag, 20. September, betrachtet werden. Diese Ausstellung mit dem Titel „Nah und fern“ bildet auch die Grundlage für den nun anstehenden verkaufsoffenen Sonntag am 13. September. Von 13 bis 18 Uhr haben die Geschäfte der Innenstadt geöffnet.

Hier alle Künstler und die Ausstellungsorte: Kerstin Kramer (Modehaus Thien, Damenmoden, Lange Straße), Elisabeth Nasse (Staccato, Lange Straße), Gerd Binder (Hanneken Outlet, Lange Straße), Claudia Wiese (Street One & Cecil, Lange Straße), Annette Olberding (Modehaus Thien, Herrenmode, Lange Straße), Steffi de Buhr (C.+A. Stuke, Lange Straße), Michaela Rumpke (ehem. Foto Plaggenborg, Lange Straße), Christa Anneken (Möbel Meyer, Bahnhofstraße), Ulla Gerwing (Uhren Pancratz, Moorstraße), Alfred Bullermann (Männersache Hanneken, Moorstraße), Gerd Binder und Kerstin Kramer (Mode Tatort, Moorstraße), Herbert Bley (Sport von Garrel, Europastraße), Gerhard Stock (Küchen Plaggenborg, Europastraße), Ingrid Bley (Küchen Plaggenborg, Europastraße), Katja Tholen-Schrameyer (Stadtbäckerei Frerker, Kirchstraße), Caritas, Die Malprofis & Co. (Euronics, Emsstraße).