Friesoythe /Kreis Cloppenburg Dienstag, 8 Uhr, Bundesstraße 401 bei Edewechterdamm. Noch ist alles ruhig. Doch schon wenige Minuten später kündigt ein Meer aus gelben Rundumleuchten aus Richtung Kampe die große Trecker-Welle an. Hunderte von Landwirten aus den Landkreisen Cloppenburg, Emsland und Leer machten sich über die B 401 auf den Weg nach Oldenburg, um an der dortigen Groß-Demo teilzunehmen.

Wie die Polizei auf Nachfrage unserer Zeitung mitteile, waren etwa 400 Trecker und andere landwirtschaftliche Zugmaschinen auf der Bundesstraße unterwegs. Weitere rund 500 Fahrzeuge seien aus dem Raum Cloppenburg sowie Vechta über Ahlhorn und die Landesstraße 870 in Richtung Oldenburg aufgebrochen. Eine der beiden großen Sammelstellen im Landkreis Cloppenburg befand sich auf dem C-Port-Gelände in Sedelsberg. Von dort aus eskortierte die Polizei die Treckerschlangen in mehreren Konvois über die Bundesstraße. Schnell kam der Verkehr in Richtung Oldenburg fast zum Erliegen. Die Verkehrsmanagementzentrale sprach zwischenzeitlich von zehn Kilometern Stau auf der Strecke zwischen Edewechterdamm und Oldenburg. Pendler hatten so mit massiven Verspätungen zu rechnen. Die Polizei sperrte teilweise die Nebenstraßen, damit der Verkehrsfluss auf der Straße am Küstenkanal nicht ins Stocken geriet.

„Wir wollen friedlich demonstrieren. Unser Protest richtet sich gegen das gesamte Agrarpaket der Regierung. Das geht komplett an der Realität vorbei“, sagt Heinrich Rauert aus Ramsloh. Er ist Sprecher der Kreisgruppe Cloppenburg des Bundes Deutscher Milchviehhalter (BDM). „Pflanzen müssen auf dem Acker wachsen und da braucht es eine Düngung, sonst können sie nicht leben. Regenwälder würden abgeholzt, um Ackerflächen entstehen zu lassen, und die Fleischprodukte kommen dann hier auf den Markt“, sagt der Ramsloher Landwirt weiter.

Auch auf dem Cloppenburger Marktplatz hatten sich am Dienstag um 7 Uhr mehr als 70 Landwirte mit ihren Traktoren getroffen, um von dort zur Groß-Demo nach Oldenburg zu fahren. Junglandwirt und Sauenhalter René Roberg aus Essen-Uptloh begrüßte im Namen des Kreislandvolks Cloppenburg die Teilnehmer. Die Polizei war mit drei Streifenwagen vor Ort.

Anschließend startete der Konvoi mit lautem Gehupe in Richtung Huntestadt. Weitere Landwirte aus Löningen schlossen sich unterwegs an. Der Frust sei bei einigen Landwirten groß, wie Gregor Gerwin aus Cappeln berichtet: „Wir sind immer im Einsatz, dies ist in keiner anderen Branche der Fall“, sagt der 42-Jährige. Er betreibt einen Schweinemast- und Ackerbaubetrieb. Seine Forderungen sind klar: „Die Auflagenflut muss ein Ende haben. Viele Diskussionen werden nicht mehr mit Sachverstand, sondern nur noch mit Polemik geführt. Damit ist jetzt Schluss“, betont er.

Thomas Gardewin aus Ermke in Molbergen betreibt ebenfalls einen Schweinemast- und Ackerbaubetrieb und weist auf den Markt hin: „Wir müssen uns mit einem harten Markt auf der gesamten EU-Ebene messen, unsere Produkte verteuern sich bei den Anforderungen aber“, sagt der 46-Jährige. Wenn es so weitergehe, würden günstigere Lebensmittel importiert. „Unsere Produkte waren noch nie so sicher, wie jetzt. Es ist schade, dass dies nicht honoriert wird“, beklagt Gardewin.

Lennard Lamping, der bei einem Lohnbetrieb in Molbergen arbeitet, betont, dass der Wandel Zeit brauche. Die Landwirte allein für die Nitratbelastung verantwortlich zu machen, ist für den 26-Jährigen zu einfach gedacht.

Nach der Kundgebung machten sich die mehr als 900 Landwirte mit ihren Treckern wieder auf den Rückweg durch den Landkreis. Auch hierbei kam es wie bereits auf der Hinfahrt zu Verkehrsbehinderungen auf den Straßen.

